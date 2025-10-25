Ο ανερχόμενος αστέρας του ελληνικού τένις, Ραφαήλ Παγώνης, πρόσθεσε ακόμη μια σπουδαία επιτυχία στο ενεργητικό του, κατακτώντας το τρόπαιο στο Junior Masters του Μόντε Κάρλο το Σάββατο (25/10), μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για την κατηγορία κάτω των 14 ετών.

Ο 13χρονος πρωταθλητής από την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Νο 1 της ευρωπαϊκής κατάταξης, αντιμετώπισε στον τελικό τον Σλοβάκο Μαξ Λόριντσικ, Νο 6 στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ με 4-6, ο Παγώνης κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να επικρατήσει με 4-6, 6-4, 6-3. Ο αγώνας, που διήρκεσε 1 ώρα και 55 λεπτά, διεξήχθη στις ιστορικές εγκαταστάσεις του Monte Carlo Country Club και προσέφερε συναρπαστικό θέαμα στους θεατές.

Η νίκη αυτή ολοκληρώνει με ιδανικό τρόπο την τελευταία χρονιά του Παγώνη στο Tennis Europe Tour U14, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του. Πρόκειται για τον όγδοο τίτλο του μέσα στη φετινή σεζόν, γεγονός που επιβεβαιώνει την κυριαρχία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτή την κατάκτηση, ο νεαρός τενίστας ολοκλήρωσε μια ονειρική χρονιά, στην οποία κατέκτησε σχεδόν τα πάντα στην Ευρώπη και έκλεισε τη σεζόν ως Νο 1 στο Tennis Europe Junior Ranking.

Η πορεία του Ραφαήλ Παγώνη αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για το ελληνικό τένις, καθώς συνδυάζει ταλέντο, πειθαρχία και αγωνιστικό πάθος. Η σταθερή του παρουσία στην κορυφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, παράλληλα με τις συνεχείς νίκες και τις συγκλονιστικές ανατροπές στους αγώνες του, δείχνουν ότι το μέλλον του ανήκει.

Μετά τη νίκη του στο Μόντε Κάρλο, ο Ραφαήλ Παγώνης έχει πλέον εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη ελπίδα για το ελληνικό τένις, και οι φίλοι του αθλήματος αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία του στις επόμενες διοργανώσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η φετινή χρονιά θα μείνει σίγουρα χαραγμένη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, αλλά και όλων όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη του ελληνικού τένις.