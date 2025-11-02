Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 135-133 από τους Σακραμέντο Κινγκς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο Fiserv Forum και απάντησε τί προκάλεσε αυτήν την εμφάνιση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς, μιας και είχε 26 πόντους με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά αυτό που προκάλεσε τις εντυπώσεις ήταν το μαυρισμένο μάτι του. Ο Greek Freak εξήγησε την ιστορία που το προκάλεσε αυτό, χωρίς βέβαια να φαίνεται ιδιαίτερα αληθινή.

Advertisement

Advertisement

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχετικά με το μαυρισμένο του μάτι.