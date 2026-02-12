Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ επενδύει διαρκώς σε νέες ευκαιρίες. Από πολυκατοικία στο Μπρούκλιν και συγκρότημα κατοικιών στο Σικάγο, μέχρι μεγάλες εκτάσεις στο Μιλγουόκι, το χαρτοφυλάκιό του διευρύνεται σταθερά. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε μέτοχος στην ομάδα Γυναικών της Τσέλσι, ενώ σε συνεργασία με το Forbes παρουσίασε και μια πιο… γλυκιά επιχειρηματική προσθήκη: ένα ζελεδάκι με το πρόσωπό του.

Το νέο προϊόν ονομάζεται «Giannis FR34K», συνδυάζοντας το όνομά του, το διάσημο παρατσούκλι του «Greek Freak» και τον αριθμό της φανέλας του. Τα ζελεδάκια κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά την Πέμπτη (12/2), μέσα από συνεργασία με την καναδική εταιρεία Candy Funhouse, στην οποία η οικογένεια Αντετοκούνμπο αποτελεί βασικό μέτοχο. Παρότι η εταιρεία έχει έδρα στον Καναδά, τα ανώτατα στελέχη της διαθέτουν ελληνικές ρίζες. Το προϊόν δεν περιορίζεται απλώς στο όνομα του Γιάννη, καθώς φέρει και το πρόσωπό του, δίνοντας μια πιο προσωπική και αναγνωρίσιμη ταυτότητα.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει παραδεχθεί την αδυναμία του στα γλυκά, τονίζοντας ωστόσο ότι τα καταναλώνει με μέτρο: «Αγαπάω τα γλυκά, δεν τα τρώω κάθε μέρα, αλλά τα αγαπάω. Αν τα έτρωγα κάθε μέρα, δεν θα μπορούσα να είμαι όπως είμαι. Όταν έχω cheat day από το πρόγραμμά μου, μπορώ να φάω. Τρεις-τέσσερις φορές τον μήνα». Πλέον, στις μέρες αυτές, θα μπορεί να επιλέγει και το δικό του ζελεδάκι.

Για το νέο εγχείρημα μίλησε και ο CEO της Candy Funhouse, Ντέιβ Θεοδωρόπουλος, επισημαίνοντας: «Τα γλυκά είναι ακριβώς όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παιχνιδιάρης και αυθεντικός. Είναι μια μεγάλη στιγμή για εκείνον».

Τα «Giannis FR34K» θα διατίθενται σε τρεις γεύσεις: Tropical, Φράουλα-Λεμόνι και Φρούτα του Δάσους, προσφέροντας ποικιλία επιλογών σε όσους θελήσουν να δοκιμάσουν – κυριολεκτικά – κάτι από τον Έλληνα σταρ.