Πιο κοντά φέρεται να είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στην εφαρμογή απαγόρευσης συμμετοχής στους τρανς αθλητές στους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα γίνουν στο Λος Άντζελες το 2028.

Όπως αναφέρει ο Guardian, πληροφορίες θέλουν την απαγόρευση να τίθεται σε ισχύ μέσα στον επόμενο χρόνο, με τη νέα πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, να ξεκαθαρίζει ότι θέλει να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση να προστατεύσει την γυναικεία κατηγορία.

Από την πλευρά της η Daily Mail, επισημαίνει ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί με αθλητές που φέρουν ανδρικά χρωμοσώματα, αλλά μεγάλωσαν σαν γυναίκες, ενώ σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις των Ιμάν Κελίφ και Lin Yu-ting που κέρδισαν χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024 στην πυγμαχία, ενώ είχαν ήδη αποκλειστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση αυτή θα συνέβαλε στην αποφυγή πιθανής σύγκρουσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να εμποδίσει τις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικείες κατηγορίες.

Η ΔΟΕ, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποιες εσωτερικές αντιδράσεις που αφορούν στην απαγόρευση αθλητριών με διαφορές σεξουαλικής ανάπτυξης (ΔΣΑ), οι οποίες καταχωρήθηκαν ως γυναίκες κατά τη γέννηση αλλά έχουν αρσενικά χρωμοσώματα και επίπεδα ανδρικής τεστοστερόνης. Τέτοιες αθλήτριες, στις οποίες περιλαμβάνεται η χρυσή Ολυμπιονίκης του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016, Κάστερ Σεμένια, έχουν ήδη αποκλειστεί από τη γυναικεία κατηγορία από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Ωστόσο, η FIFA, η οποία είναι διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου, επιτρέπει σε αθλήτριες με ΔΣΑ να αγωνιστούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των εμπλεκομένων αναμένει ότι η προεκλογική δέσμευση του Κόβεντρι θα σημαίνει ότι οποιοσδήποτε αθλητής έχει περάσει την εφηβεία ως άνδρας θα αποκλείεται από τη γυναικεία κατηγορία. Οι υποθέσεις ότι η ΔΟΕ θα εισήγαγε αυτή τη νέα πολιτική, αρχής γενομένης ακόμη και από τον Ιανουάριο του 2026 εντάθηκαν τη Δευτέρα, μετά την αναφορά ότι η διευθύντρια Υγείας, Ιατρικής και Επιστήμης, Δρ. Τζέιν Θόρντον, είχε δώσει μια επιστημονική αξιολόγηση των στοιχείων στα μέλη της την περασμένη εβδομάδα, δείχνοντας ότι υπάρχουν μόνιμα φυσικά πλεονεκτήματα στο να γεννηθεί κανείς άνδρας.

Η Θόρντον, πρώην Καναδή κωπηλάτισσα, εξήγησε επίσης πώς ορισμένα αθλήματα, όπως η Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή, χρησιμοποιούν πλέον το τεστ γονιδίων SRY για να προσδιορίσουν το βιολογικό φύλο των αθλητών, σε αυτό που μια πηγή χαρακτήρισε ως «μια τεκμηριωμένη και ψύχραιμη παρουσίαση».

Η ΔΟΕ, ωστόσο, άμεσα ότι είχε ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Είναι επίσης κατανοητό ότι η ομάδα εργασίας της για το θέμα συνεχίζει τις συζητήσεις της και το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα πιο ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή της νέας απόφασης.

Σε σχετική της ανακοίνωση η ΔΟΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα μέλη της ΔΟΕ είναι πλήρως ενημερωμένα, ενώ τονίζεται επίσης πως «η αρμόδια ομάδα εργασίας συνεχίζει τις συζητήσεις της για το θέμα αυτό και δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις».



Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα προχωρήσει στην εφαρμογή του υποχρεωτικού τεστ επιβεβαίωσης φύλου που ήδη εφαρμόζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, ενώ είναι πιθανό η απόφαση αυτή να προκαλέσει αντιδράσεις και σε νομικό επίπεδο.