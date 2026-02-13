Το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των Ολυμπιακών Αγώνων πωλεί μπλουζάκια με σχέδια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τον Αδόλφο Χίτλερ και τους Ναζί για προπαγάνδα.

Στη Γερμανία υπάρχουν φωνές που ζητούν να σταματήσει η πώληση των μπλουζάκια, αλλά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) την υπερασπίζεται ως μέρος της Heritage Collection, που τιμά τα στυλ από όλες τις εκδόσεις των Αγώνων.

Advertisement

Advertisement

Τα μπλουζάκια, τα οποία φέρουν το αρχικό σχέδιο της αφίσας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου από τον Franz Würbel, είναι προς το παρόν εξαντλημένα.

Οι Αγώνες του 1936 χρησιμοποιήθηκαν από τον Χίτλερ ως ευκαιρία για να προωθήσει τα ιδανικά του για τη φυλετική υπεροχή και να δοξάσει τη ναζιστική Γερμανία σε διεθνές επίπεδο.

IOC criticised for selling Nazi-era Olympics T-shirt https://t.co/MNN6sbTXow — BBC News (World) (@BBCWorld) February 12, 2026

Το μπλουζάκι του Βερολίνου απεικονίζει μια ανδρική φιγούρα που φοράει ένα στεφάνι δάφνης. Πάνω από το κεφάλι του βρίσκονται οι Ολυμπιακοί κύκλοι. Κάτω από αυτόν βρίσκεται η Πύλη του Βρανδεμβούργου και η φράση «Γερμανία Βερολίνο 1936 Ολυμπιακοί Αγώνες».

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936 ήταν ένα κεντρικό εργαλείο προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος», δήλωσε η Klara Schedlich, εκπρόσωπος της πολιτικής για τον αθλητισμό της παράταξης των Πρασίνων στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου, στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Κατηγόρησε τη ΔΟΕ ότι «προφανώς δεν έχει αναλογιστεί επαρκώς τη δική της ιστορία» και είπε ότι «η επιλογή της εικόνας είναι προβληματική και ακατάλληλη για ένα μπλουζάκι», χωρίς να παρέχει το πλαίσιο.

Advertisement

Η ΔΟΕ δήλωσε στο BBC ότι, ενώ «αναγνωρίζει φυσικά τα ιστορικά ζητήματα της ναζιστικής προπαγάνδας», ήθελε επίσης να θυμηθεί ότι στους Αγώνες του Βερολίνου το 1936 «4.483 αθλητές από 49 χώρες αγωνίστηκαν σε 149 αγωνίσματα για μετάλλια».

«Διαθέσαμε στο κοινό μια Ολυμπιακή Συλλογή Κληρονομιάς που γιορτάζει τα 130 χρόνια της Ολυμπιακής τέχνης και του σχεδιασμού. Σε αυτή τη σειρά παρουσιάζονται εμβλήματα, εικονογράμματα, αφίσες και μασκότ από όλες τις εκδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το ιστορικό πλαίσιο των Αγώνων του Βερολίνου εξηγείται στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης και ότι παράχθηκε και πωλήθηκε μόνο περιορισμένος αριθμός μπλουζών με την ημερομηνία 1936.

Advertisement