Ο Ολυμπιακός έδειξε αποφασισμένος και αποτελεσματικός, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα ματς που κρίθηκε από τα γκολ των δύο σέντερ φορ του — Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» σκαρφάλωσαν στη 2η θέση της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα είχαν αναγνωριστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο 9’, ο Κοστίνια έβγαλε τη σέντρα για τον Ελ Κααμπί, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, όμως ο Στρακόσα μπλόκαρε εύκολα. Λίγο αργότερα, ο Ταρέμι έβγαλε τον Μαροκινό τετ-α-τετ, αλλά ο Αλβανός τερματοφύλακας της ΑΕΚ είπε ξανά «όχι».

Η Ένωση απείλησε στο 27’ με μια ασταθή έξοδο του Τζολάκη, όμως η φάση σταμάτησε για οφσάιντ. Στο 31’, ο Στίλερ υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Βίντα μετά από κεφαλιά του Ταρέμι. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ (1-0). Στο 43’, η ΑΕΚ ζήτησε δικό της πέναλτι σε πτώση του Καλοσκάμη, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Νίκολιτς προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο. Στο 54’, ο Γιόβιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά αστόχησε. Δώδεκα λεπτά αργότερα (66’), οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη: ο Ποντένσε εκτέλεσε φάουλ και ο Ταρέμι με δυνατή καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0, μέσα σε αποθέωση.

Η ΑΕΚ είχε μία τελευταία ευκαιρία στο 90’+1’, όταν ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά ο νεαρός πορτιέρε κράτησε το «μηδέν».

Ο Ολυμπιακός έδειξε συγκροτημένος, με σωστή τακτική προσέγγιση και ψυχραιμία, στέλνοντας μήνυμα αντεπίθεσης στη «μάχη» του τίτλου. Αντίθετα, η ΑΕΚ προβλημάτισε με την εικόνα της, μένοντας χωρίς γκολ και ιδέες στη δημιουργία.