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Οι ερευνητές εξέτασαν 878 πρώην παίκτες και διαπίστωσαν ότι 215 από τους 235 αθλητές που δώρισαν τον εγκέφαλό τους έφεραν τη συγκεκριμένη εκφυλιστική νόσο.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος θανάτου από νευροεκφυλιστικές παθήσεις στους παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου είναι τετραπλάσιος σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη συσσώρευση των χτυπημάτων στο κεφάλι σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, συμπεριλαμβανομένων των νεανικών κατηγοριών και του κολεγίου.

Το NFL δηλώνει προσηλωμένο στη λήψη μέτρων για τη μείωση των τραυματισμών και την παροχή πόρων για την υγεία των αθλητών.

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Σύμφωνα με νέα μελέτη, ένα συντρηπτικό ποσοστό έως και 97,7% των παικτών του αμερικανικού ποδοσφαίρου-NFL (National Football League) που απεβίωσαν μεταξύ 2016 και 2021 ενδέχεται να έπασχαν από εγκεφαλική νόσο που σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι ερευνητές εξέτασαν την περίπτωση 878 πρώην παικτών που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, εκ των οποίων οι 235 είχαν δωρίσει τον εγκέφαλό τους για ερευνητικούς σκοπούς. Από αυτούς, διαπιστώθηκε ότι οι 215 έπασχαν από χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE), μια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου η οποία μπορεί να διαγνωστεί μόνο μετά τον θάνατο.

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Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, διαπίστωσε επίσης ότι η άνοια ήταν συχνό φαινόμενο μεταξύ των παικτών που δώρισαν τον εγκέφαλό τους.

«Εμείς, καθώς και άλλοι ερευνητές, έχουμε αποδείξει ότι στους παίκτες του NFL, ειδικότερα, το ποσοστό θανάτων από νευροεκφυλιστική νόσο είναι περίπου τετραπλάσιο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό», δήλωσε ο επικεφαλής συντάκτης της έκθεσης, Daniel Daneshvar, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. «Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η συχνότητα εμφάνισης CTE στους παίκτες του NFL κατά τον θάνατο είναι υψηλότερη από εκείνη που είχε καταδειχθεί σε προηγούμενες μελέτες στον γενικό πληθυσμό».

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το BBS Sports, υπολόγισαν ότι το «συντηρητικό ελάχιστο» ποσοστό εμφάνισης CTE μεταξύ όσων απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της εξαετίας ανερχόταν στο 24,5%, ενώ το «μέγιστο» ποσοστό έφτανε το 97,7%.

Οι ερευνητές έχουν παροτρύνει το NFL να λάβει προληπτικά μέτρα για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων στο κεφάλι σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος.

«Το μεγαλύτερο μέρος των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχτηκαν αυτοί οι πρώην παίκτες του NFL δεν συνέβησαν σε επίπεδο NFL», δήλωσε ο Danshvar. «Συνέβησαν στο επίπεδο κολεγίου, στο λύκειο και, σε πολλές περιπτώσεις, στις νεανικές κατηγορίες. Και όλα αυτά τα αθροιστικά χτυπήματα στο κεφάλι οδήγησαν σε αυξημένο κίνδυνο».

Εκπρόσωπος του NFL δήλωσε: «Το NFL καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για να καταστήσει το άθλημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου ασφαλέστερο, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων στρατηγικές για τη μείωση των διασεισμών και των χτυπημάτων στο κεφάλι. «Το NFL παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση ότι η κοινότητα του NFL έχει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο –και διαρκώς διευρυνόμενο– σύνολο πόρων για την ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας των μελών της. Ενθαρρύνουμε τους πρώην παίκτες να αξιοποιούν αυτούς τους πόρους, ώστε να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα και να αναζητούν θεραπεία όταν ανησυχούν για την υγεία τους».

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Η Χρόνια Τραυματική Εγκεφαλοπάθεια (CTE) στους παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου αποτελεί όλο και πιο σοβαρό ζήτημα ανησυχίας τα τελευταία χρόνια.

Μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2011 για το NFL περιόρισε τον αριθμό των προπονήσεων που περιλαμβάνουν σωματική επαφή. Έπειτα από μια μακροχρόνια ομαδική αγωγή, το 2016 το NFL κατέληξε σε συμφωνία συμβιβασμού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με περισσότερους από 5.000 πρώην παίκτες.

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