Η ΠΑΕ ΑΕΚ, λίγο μετά την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συγκέντρωσε 21 φάσεις από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις του Ντάνι Μάκελι στο ντέρμπι.

«Η σφαγή της ΑΕΚ με 21 χτυπήματα – Το «μακελειό» από … τον Μάκελι με κάθε λεπτομέρεια. Όπως προαναγγέλθηκε στην από 19.33′ σήμερα ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της, παραθέτουμε βίντεο με τις 21 συνολικά σοβαρές λάθος διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα το πέναλτι – εφεύρεση που της στέρησε την καθαρή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό», έγραψε η Ένωση στην ανάρτησή της.

Advertisement

Advertisement