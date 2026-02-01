Με ένα πέναλτι από το πουθενά που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και θύμισε σκοτεινές διαιτησίες του παρελθόντος, η ΑΕΚ είδε τη νίκη να της γλιστρά από τα χέρια στο φινάλε. Η «Ένωση» κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε προβάδισμα με την εντυπωσιακή, άπιαστη κεφαλιά του Βάργκα και έδειχνε να ελέγχει απόλυτα το ντέρμπι, όμως όλα άλλαξαν από μια απόφαση του Μάκελι μετά από παρέμβαση του VAR.

Ο Ολλανδός διαιτητής κλήθηκε να επανεξετάσει τη φάση και κατέληξε σε μια απόφαση που προκάλεσε οργή στους «κιτρινόμαυρους», δίνοντας πέναλτι το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ανύπαρκτο. Έτσι, ένα παιχνίδι που έμοιαζε να κρίνεται αγωνιστικά, οδηγήθηκε σε ισοπαλία μέσα από μια διαιτητική επιλογή που είχε πολλά περίεργα σφυρίσματα, χαρίζοντας ακόμα και δύο κόκκινες κάρτες στον Ολυμπιακό και που άλλαξε τη ροή και το αποτέλεσμα.

Η διαιτησία του Μάκελι βρέθηκε στο επίκεντρο και για άλλες φάσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της αγκωνιάς του Ποντένσε, η οποία – σύμφωνα με την πλευρά της ΑΕΚ – θα έπρεπε να έχει τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα. Συνολικά, η εικόνα που έμεινε ήταν πως οι αποφάσεις έγειραν την πλάστιγγα, σε ένα ματς όπου η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και το μομέντουμ.

Η «Ένωση» μπορεί να μην πήρε τη νίκη στο φύλλο αγώνα, όμως αγωνιστικά έδειξε ανωτερότητα. Παρ’ όλα αυτά, έπεσε πάνω σε μια διαιτησία που επισκίασε την προσπάθειά της και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, αφήνοντας έντονη πικρία και πολλά ερωτηματικά για όσα συνέβησαν στο χορτάρι.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, μπήκε εκνευρισμένος στον αγωνιστικό χώρο και όντας έξω φρενών στράφηκε προς τη διαιτητική τριάδα, διαμαρτυρόμενος έντονα και για την απόφαση να δοθεί πέναλτι στους «ερυθρόλευκους» και γενικά για τη διαιτησία.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες του ιδιοκτήτη της «Ένωσης» που τα λέει σε πάρα πολύ έντονο ύφος με τον ρέφερι του ντέρμπι, Ντάνι Μάκελι.

Αναλυτικά όσα είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Εγώ θα ήθελα να αντιστρέψω την ερώτηση, Πείτε μου τι είδατε. Σφύριξε τίποτα; 8/10 ήταν κατά της ΑΕΚ. Βλέπετε πέναλτι; Τι βλέπετε; Είστε πιο παλιός από εμένα. Σήμερα, ήταν ξανά μια σφραγίδα ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου,. Είναι κατάντια, ντροπή. Δεν είμαστε Αφρική. Έχουμε νόμους. Τον λόγο θα έχει ο Εισαγγελέας. Όσοι γελάνε δε θα το κάνουν για πολύ. Έχω δείξει πως όταν λέω κάτι γίνεται. Θέλουν να συνεχιστεί η ντροπή. Να κοροϊδεύουν τον κόσμο,. Ο Εισαγγελέας θα βρει την άκρη. Θα φανεί όλο το παρασκήνιο. Σήμερα βάλανε την βόμβα στα πόδια τους. Έσκαψαν τον λάκκο που θα πέσουν μέσα».

Το παιχνίδι

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με σχηματισμό 4-4-2, τοποθετώντας τον Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς στην επίθεση, τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα, τους Λιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς στα άκρα, ενώ την αμυντική τετράδα συνέθεσαν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Η «Ένωση» μπήκε στο γήπεδο με στόχο να ελέγξει τον ρυθμό μέσω κατοχής, αποφεύγοντας το γρήγορο τέμπο και τις ανοιχτές μεταβάσεις που θα ευνοούσαν τον Ολυμπιακό.

Αγωνιστικά, οι «κιτρινόμαυροι» έπαιξαν συντηρητικά στο πρώτο ημίχρονο, κρατώντας χαμηλά τις γραμμές τους και περιορίζοντας τους κινδύνους. Δεν απειλήθηκαν σοβαρά σε καταστάσεις μετάβασης, όμως τα πολλά λάθη στο build up έδιναν συνεχώς δεύτερες μπάλες στους φιλοξενούμενους. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερη ώρα την κατοχή, ήταν πιο επιθετικός και δημιούργησε τη μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους, όταν ο Ροντινέι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Στρακόσα με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το 0-0. Η ΑΕΚ είχε τη δική της καλή στιγμή με τον Ζίνι, ο οποίος γύρισε ωραία μέσα στην περιοχή, αλλά δεν εκτέλεσε με την απαιτούμενη δύναμη. Γενικά, τόσο ο Ζίνι όσο και ο Γιόβιτς δεν κατάφεραν να συνδεθούν, με τον Σέρβο φορ να κινείται μακριά από την περιοχή και την επιθετική λειτουργία να μένει αποσπασματική.

Η εικόνα άλλαξε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, ενώ η είσοδος του Κοϊτά στην ανάπαυλα έδωσε ενέργεια και ταχύτητα. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Νίκολιτς πέρασε και τον Βάργκα, κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική. Στο 59’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Ούγγρος επιθετικός πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΑΕΚ πήρε ψυχολογία, έλεγξε το παιχνίδι και έβαλε και την εξέδρα στο παιχνίδι. Στο 68’ άγγιξε το δεύτερο γκολ, όταν ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει σε πρώτο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο Πινέδα σημάδεψε το δοκάρι. Οι αλλαγές του Νίκολιτς διατήρησαν την ισορροπία, με τον Ζοάο Μάριο να περνά στο ματς και τον Κοϊτά να μετακινείται δεξιά.

Το φινάλε, ωστόσο, στιγματίστηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις. Ο Μάκελι είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, μη αποβάλλοντας τον Ποντένσε για αγκωνιά και δείχνοντας ανοχή και σε άλλες φάσεις. Στο 106’, μετά από παρέμβαση του VAR, υπέδειξε πέναλτι για επαφή του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ, απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Ο Ταρέμι ευστόχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, αφήνοντας στην ΑΕΚ έντονη πικρία για ένα ματς που έμοιαζε να έχει τον πλήρη έλεγχό της.

