Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού πίκαραν όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν τον Ματίας Αλμέιδα στο Γ. Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός είχε μόλις επικρατήσει της ΑΕΚ με 1-0 χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί και πανηγύριζε το 48ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Αυτή η καζούρα έφερε τεράστιες αλλαγές στην «Ένωση», με πρωτοβουλία Μάριου Ηλιόπουλου, που είχαν ως αποτέλεσμα το ιστορικό πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.

Στις 13 Απριλίου 2025 οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, κόντρα στην μεγάλη αντίπαλο – αγωνιστικά πάντα μιλώντας – την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα. Ο πρώην προπονητής της «Ένωσης» λατρεύτηκε όσο λίγοι στη Νέα Φιλαδέλφεια και οι οπαδοί του Ολυμπιακού αντέγραψαν το γνωστό σύνθημα των οπαδών της ΑΕΚ για τον Αργεντίνο τεχνικό, θέλοντας να τον πικάρουν για την απώλεια του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ το έκανε όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν

Φέτος, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των φετινών playoffs, η «Ένωση» έκανε την ολική ανατροπή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 0-1 σε 2-1 μέσα σε περίπου μισή ώρα και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Αυτή είναι μία «χρυσή» εποχή για την ΑΕΚ, που από την στιγμή που κατασκευάστηκε η Allwyn Arena έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα μέσα σε τέσσερα χρόνια. Ιστορικό επίτευγμα αν μη τι άλλο και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε μία δύσκολη απόφαση το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο αγαπημένος του Αλμέιδα έπρεπε να αποχωρήσει – καταλήγοντας στην Σεβίλλη – και το «τιμόνι» της ομάδας πέρασε στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο ρόλος του Ριμπάλτα

Η επιλογή του Σέρβου τεχνικού έγινε από τον Χαβιέ Ριμπάλτα, ο οποίος ανέλαβε συνολικά την ανοικοδόμηση του «Δικέφαλου» μετά την αποχώρηση Αλμέιδα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ έπεισε τον Μ. Ηλιόπουλο ότι ο ιδανικός υποψήφιος είναι ο Σέρβος. Το «ψηστήρι» ήταν τόσο ισχυρό, που η «Ένωση» αναγκάστηκε να βγάλει από τα ταμία της 600.000 ευρώ, χρήματα που δόθηκαν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, προκειμένου να αποδεσμεύσει τον Νίκολιτς.

Μετά την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος, η ψυχολογία στην ΑΕΚ ήταν κακή. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» θα έπρεπε να ριχτούν από νωρίς στην «μάχη» των προκριματικών του Conference League. Έτσι, ο Νίκολιτς έπρεπε να διαχειριστεί πολλά πράγματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου το καλοκαίρι.

Αλλαγή νοοτροπίας με Νίκολιτς

Με τον ερχομό του στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς έφερε μία διαφορετική νοοτροπία στον σύλλογο. Από την πρώτη στιγμή είχε δώσει μία σημαντική υπόσχεση στους φίλους της «Ένωσης», ότι δεν θα ντραπούν ποτέ για αυτό που βλέπουν.

Και πώς να ντραπούν. Ο «Δικέφαλος» έφτασε ξανά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, πήρε σημαντικές νίκες κόντρα σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους και έφτασε στα προημιτελικά μίας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια.

Μάλιστα, ο Σέρβος προπονητής πήρε από όλους τους παίκτες του το κάτι παραπάνω. Τόσο από τους νεοφερμένους, όσο και από τους παλιούς ποδοσφαιριστές και η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ φαινόταν εδώ και καιρό ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Οι εμφανίσεις της εντός και εκτός συνόρων το επιβεβαιώνουν και ο Νίκολιτς αποδείχθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή.

Τα οφέλη είναι αρκετά και για την επόμενη σεζόν, με την ΑΕΚ να ξεκινάει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις στα playoffs του Champions League – ενδεχομένως από το γκρουπ των ισχυρών – και τα έσοδά της αναμένονται να εκτοξευτούν συγκριτικά με την φετινή σεζόν που έπαιξε στο Conference League.

