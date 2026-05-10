Η ΑΕΚ δεν περίμενε να της χαριστεί τίποτα. Το πήρε. Με ανατροπή, με ένταση, με χαρακτήρα, με εκείνη τη βαθιά κιτρινόμαυρη πίστη που κάνει τη Νέα Φιλαδέλφεια να μοιάζει όχι απλώς με έδρα, αλλά με τόπο δικαίωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς λύγισε τον Παναθηναϊκό με 2-1, εκμεταλλεύτηκε το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στέφθηκε μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας. Πανηγυρικά. Δίκαια. ΑΕΚτζίδικα.

Υπάρχουν βραδιές που δεν γράφονται απλώς στο φύλλο αγώνα. Γράφονται στη μνήμη. Και η αποψινή ήταν μία από αυτές. Η ΑΕΚ, στριμωγμένη για ώρα από το σκορ και την αγωνία, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει ένα παιχνίδι τίτλου, να σηκώσει όρθιο ένα ολόκληρο γήπεδο και να στείλει το μήνυμα ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν ήταν συγκυρία. Ήταν αποτέλεσμα πίστης, δουλειάς, προσωπικότητας και καθαρού ποδοσφαιρικού σχεδίου.

Advertisement

Advertisement

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και για λίγο η βραδιά απέκτησε εκείνη την επικίνδυνη σιωπή των μεγάλων ντέρμπι. Όμως η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν έμαθε φέτος να παραδίδεται. Έμαθε να επιμένει. Και όταν ο προπονητής της κοίταξε στον πάγκο, βρήκε όχι απλώς επιλογές, αλλά απαντήσεις.

Οι αλλαγές του έγιναν χρυσάφι. Ο Ζίνι μπήκε και άλλαξε τον ρυθμό, έφερε το 1-1, ξαναέβαλε φωτιά στην εξέδρα και πίστη στην ομάδα. Και στις καθυστερήσεις, εκεί όπου κρίνονται οι ομάδες που έχουν μέταλλο, ο Ζοάο Μάριο υπέγραψε το γκολ της στέψης. Το 2-1 δεν ήταν απλώς ένα σκορ. Ήταν η στιγμή που η ΑΕΚ φόρεσε το στέμμα της.

Την ίδια ώρα, στο Φάληρο, το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έχανε σταδιακά τη σημασία του. Γιατί η ΑΕΚ είχε ήδη κάνει το δικό της χρέος. Είχε πάρει αυτό που έπρεπε να πάρει, είχε δείξει αυτό που έπρεπε να δείξει, είχε αποδείξει πως η κορυφή δεν της χαρίστηκε. Την κατέκτησε.

Και αν κάτι μένει από αυτή τη σεζόν, είναι η εικόνα μιας ομάδας που άντεξε στο βάρος, που δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες, που στα μεγάλα παιχνίδια έδειξε ότι ήταν η πιο συμπαγής, η πιο πειστική, η πιο κυρίαρχη. Ούτε ο Ολυμπιακός που είχε διαζύγιο με τα δίκτυα, ούτε ο ΠΑΟΚ κατάφεραν να τη φτάσουν όταν η μπάλα έκαιγε. Η ΑΕΚ είχε την ενέργεια, την ένταση, την πίστη και κυρίως την αίσθηση ότι ήξερε πού πηγαίνει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δικαιώθηκε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Όχι μόνο γιατί πήρε το πρωτάθλημα, αλλά γιατί το πήρε βάζοντας τη σφραγίδα του. Με διαχείριση, με παρεμβάσεις, με ποδοσφαιρικό ένστικτο. Η αποψινή ανατροπή ήταν η συμπύκνωση όλης της χρονιάς: μια ΑΕΚ που δεν πανικοβάλλεται, που βρίσκει λύσεις, που παίρνει πράγματα από όλους και που ξέρει να χτυπά όταν πρέπει.

Δίπλα σε αυτή την ομάδα, ο Μάριος Ηλιόπουλος είδε την πίστη του να δικαιώνεται. Από την αρχή ζήτησε ένα πράγμα: καθαρό ποδόσφαιρο. Να μιλήσει το γήπεδο. Και το γήπεδο μίλησε. Μίλησε με ανατροπές, με νίκες, με γεμάτες εξέδρες, με μια ΑΕΚ που έβγαλε στο χορτάρι την αυτοπεποίθηση ενός οργανισμού που πίστεψε πραγματικά ότι αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή.

Advertisement

Η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε ξανά μια νύχτα από εκείνες που κάνουν τον κόσμο να τραγουδά μέχρι να κλείσει η φωνή. Μια νύχτα που ο Δικέφαλος πέταξε πάνω από την Ελλάδα και έφυγε πρωταθλητής για την Ευρώπη. Όχι σκυφτός, όχι αγχωμένος, όχι με αμφιβολίες. Αλλά με το κεφάλι ψηλά, με το στέμμα στο κεφάλι και με την αίσθηση ότι αυτό που συνέβη ήταν απολύτως δίκαιο.

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Με ανατροπή. Με ψυχή. Με Νίκολιτς. Με Ζίνι. Με Ζοάο Μάριο. Με έναν κόσμο που δεν σταμάτησε να πιστεύει. Και με μια ομάδα που απόψε δεν πήρε απλώς έναν τίτλο.

Πήρε αυτό που της άξιζε.

Advertisement