Η Κηφισιά πήρε σπουδαίο διπλό, καθώς επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την 6η αγωνιστική των playouts της Super League, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Την ίδια στιγμή, ο Καρέλης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στον Πανσερραϊκό κόντρα στην ΑΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο και στο 61′ μετά από ωραία αντεπίθεση κέρδισε πέναλτι. Ο Πόμπο μοίρασε στον Αντόνισε και εκείνος έκανε τακουνάκι προς τον Λαρουσί, με την μπάλα να καταλήγει στον Μπένι, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα, κερδίζοντας το πέναλτι.

Advertisement

Advertisement

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, με τον αρχηγό της Κηφισιάς να σημαδεύει σωστά, κάνοντας το 0-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είναι ένα βήμα από την παραμονή, σκαρφαλώνοντας στην δεύτερη θέση των playouts με 34 βαθμούς.

«Χρυσός» βαθμός για τον Πανσερραϊκό με Καρέλη

Από την άλλη μεριά, η ΑΕΛ έκανε τα πάντα προκειμένου να κρατήσει το προβάδισμα που είχε από το 76′ με το ωραίο γκολ του Τούπτα, ωστόσο ο Πανσερραϊκός αντέδρασε, πήρε μέτρα στο γήπεδο και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την «άσπρη» βούλα μετά από χέρι του Ηλιάδη εντός περιοχής. Ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον διαιτητή στο VAR, ωστόσο εκείνος επέμεινε στην αρχική του απόφαση, με τον Καρέλη να σκοράρει για πρώτη φορά την φετινή σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πανσερραϊκός έφτασε τους 28 βαθμούς, έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, κρατώντας απόσταση ασφαλείας από την τελευταία ΑΕΛ που έχει συγκεντρώσει 25 βαθμούς.

Ο Αστέρας Τρίπολης διέλυσε τον Ατρόμητο με 4-2

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής των playoyt, ο Αστέρας πήρε «ανάσα» σωτηρίας κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 4-2. Οι γηπεδούχοι καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι και πλέον ισοβαθμούν με τον Πανσερραϊκό στους 28 βαθμούς στη μάχη της παραμονής.

Ήδη από το πρώτο μέρος, ο Αστέρας είχε βάλει τις βάσεις καθώς κέρδιζε 3-0. Ο Κέτου έκλεψε την μπάλα στο 10′ και άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Στο 34′, ο VAR έδειξε πέναλτι και ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 της ομάδας του.

Στο 35′ ο Άλχο πέτυχε το πρώτο του γκολ την φετινή σεζόν. Ειδικότερα, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Φινλανδού μετά από απόκρουση του Γκουγκεσασβίλι και απλά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 3-0.

Ο Αστέρας δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στο 47′ ο Αλμύρας πέτυχε το πιο όμορφο τέρμα της αναμέτρησης. Ο Σίλα έκανε σέντρα από τα αριστερά με τον Έλληνα διεθνή να τη στέλνει στα δίχτυα με ωράια προβολή.

O Ατρόμητος έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Αρχικά με τον Τζοβάρα στο 83΄ και δύο λεπτά μετά με τον Τσούμπερ, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής υπέγραψε το τελικό 4-2.