Με ένα εκρηκτικό τετράλεπτο στο πρώτο μέρος που έφερε και τα δυο τέρματα των Μάνταλου-Ζίνι η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Πανσερραϊκού στην Αγιά Σοφιά – ΟΠΑΠ Arena και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League. Η Ένωση ήταν σοβαρή, πειθαρχημένη, κυρίαρχη και ουσιαστικά απλοποίησε την κατάσταση νωρίς-νωρίς όταν προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Μάνταλου (23’) το οποίο κέρδισε ο Ζίνι και βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 27’ με πλασέ του Ζίνι, έπειτα από παράλληλο γύρισμα ακριβείας του Πενράις. Ο Δικέφαλος στην επανάληψη κατέβασε ρυθμούς και έκανε διαχείριση καθώς ακολουθεί την Πέμπτη η μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. «Πονοκέφαλο» για τον Μάρκο Νίκολιτς προκάλεσε πάντως ο τραυματισμός του Ζίνι, καθώς ο Ανγκολέζος φορ αποχώρησε από το ματς στο 36′.

Ο Ντεσπόντοφ έδωσε ερχόμενος από τον πάγκο τη νίκη στον ΠΑΟΚ

Πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά από την είσοδό του στο ματς, ο Ντεσπόντοφ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Λάρισα στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου της αναμέτρησης στην Τούμπα. Ο Δεληγιαννίδης προσπάθησε να κάνει ντρίμπλα στο δεξί άκρο της μπάλας και ο Ζίβκοβιτς την έκλεψε, για να μπει από τα αριστερά και να τη “σπάσει” στον Βούλγαρο που εκτέλεσε με αριστερό σουτ στην κίνηση. Για τον ΠΑΟΚ που τελικά επικράτησε της ΑΕΛ με 1-0, ντεμπούτο έκανε ο Γιώργος Γιακουμάκης που επίσης πέρασε ως αλλαγή στο ματς.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της Super League:

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά 25/8

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ΑΝΒΛ