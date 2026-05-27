Το πρωτάθλημα της Super League θα συνεχιστεί οριστικά με 14 ομάδες και τη νέα σεζόν. Μόλις 7 ψήφους πήρε το αίτημα για αναδιάρθρωση.

Το ΔΣ της Super League συνεδρίασε την Τετάρτη 27 Μαΐου με κεντρικό θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Πέντε ΠΑΕ και συγκεκριμένα οι ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ ζήτησαν την αύξηση των ομάδων σε 16.

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ήθελε τα 3/4 των 15 (από τη στιγμή που στην ψηφοφορία συμμετείχε και η ΕΠΟ) των ψήφων, ωστόσο πήρε μόνο 7.

Τους πέντε που είχαν θέσει το θέμα, στήριξαν ΕΠΟ και Λεβαδειακός.

Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός και 7 ομάδες ψήφισαν κατά δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά.