Σε ένα ντέρμπι που είχε φάσεις, σπουδαίες επεμβάσεις από τους δύο τερματοφύλακες και απευθείας αποβολή από το ξεκίνημα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κόλλησαν στο μηδέν στην τρίτη αγωνιστική των playoffs της Super League. Κερδισμένη παρόλα αυτά είναι η ΑΕΚ, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και αυξάνει την διαφορά στο +6 από την δεύτερη θέση στην βαθμολογία.

Το παιχνίδι:

Η Ένωση παρουσιάστηκε πιο ποιοτική στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μετατρέψει σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «κιτρινόμαυρους» καταγράφηκε στο 12′, όταν ο Περέιρα επιχείρησε ένα ωραίο τελείωμα εντός περιοχής, αλλά ο Λαφόν απομάκρυνε.

Στο 16′ ο Κοϊτά με ωραία εκτέλεση έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Παναθηναϊκός απείλησε για πρώτη φορά, με τον Τεττέη να κάνει εντυπωσιακή κούρσα, όμως ο Στρακόσα κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός

Στο 17′ οι ισορροπίες ανατράπηκαν, καθώς ο Χάβι Ερνάντεθ ανέτρεψε τον Ζίνι πριν πατήσει περιοχή και αντίκρισε απευθείας κόκκινη. Στη φάση που ακολούθησε, ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος και στη συνέχεια το σουτ του Κοϊτά, μετά από κόντρα, κατέληξε στο δοκάρι και έξω.

Η τελευταία σημαντική ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στους γηπεδούχους στο 39′. Ο Τεττέη κινήθηκε από τα δεξιά, πέρασε τον Πήλιο και γύρισε την μπάλα, με τον Κυριακόπουλο να δοκιμάζει δυνατό σουτ και τον Στρακόσα να αποκρούει σε κόρνερ.

Στην επανάληψη, ο ρυθμός έπεσε και το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πιο αποφασιστικά. Στο 52′, ο Τεττέη δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Στο 55′, η ΑΕΚ έχασε σπουδαία ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα. Ο Μαρίν πέρασε κάθετη πάσα ακριβείας στον Βάργκα, εκείνος γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το μυτάκι, όμως ο Λαφόν απέκρουσε δύσκολα. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αντεπίθεση, με τον Τεττέη να επιχειρεί νέο σουτ εκτός περιοχής, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο.

Στο 63′, ο Ρότα επιχείρησε σουτ με το αδύναμο πόδι, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Στο 79′ η ΑΕΚ πλησίασε ξανά στο γκολ, όταν ο Ζοάο Μάριο έπιασε ωραίο σουτ, όμως ο Λαφόν αντέδρασε εντυπωσιακά, διώχνοντας σε κόρνερ. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση χωρίς σκορ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (69′ Μπακασέτας), Τσέριν, Ταμπόρδα (69′ Πελίστρι), Αντίνο (76′ Ζαρουρί), Τεττέη (88′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (46′ Πενράις), Μάριν, Πινέδα (73′), Κοίτά, Περέιρα (58′ Μάριο), Ζίνι (58′ Γιόβιτς), Βάργκα.

