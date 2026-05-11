Η ΑΕΚ πανηγυρίζει ξανά πρωτάθλημα και ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για την εικόνα του στους πανηγυρισμούς, αλλά και για όσα είπε μετά την κατάκτηση του τίτλου. Με αναφορές στη Μικρά Ασία, στη νεολαία, στο «ευ αγωνίζεσθαι» και στη μάχη απέναντι στα συστήματα, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης επιχείρησε να δώσει στο πρωτάθλημα χαρακτήρα μεγαλύτερο από μια απλή αγωνιστική επιτυχία.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι ένας παράγοντας που πέρασε αθόρυβα από την πόρτα της ΑΕΚ. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ, στις 10 Ιουνίου 2024, μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Μελισσανίδη, έδειξε ότι θέλει να βάλει έντονα τη δική του υπογραφή στη νέα εποχή της ομάδας. Η αλλαγή ιδιοκτησίας αποτέλεσε κομβικό σημείο για την Ένωση, καθώς ο Ηλιόπουλος παρέλαβε έναν οργανισμό με νέο γήπεδο, μεγάλες απαιτήσεις και έναν κόσμο που είχε ξαναμάθει να διεκδικεί τίτλους.

Η τελευταία κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ ήρθε φέτος, τη σεζόν 2025-26, με την Ένωση να φτάνει στο 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, σύμφωνα με τα σημερινά ρεπορτάζ. Πριν από αυτό, ο αμέσως προηγούμενος τίτλος πρωταθλήματος ήταν το 2023, στην πρώτη σεζόν της ομάδας στο νέο της σπίτι, όταν η ΑΕΚ είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας μετά το 4-0 επί του Βόλου.

Μετά τη νέα κατάκτηση, ο Ηλιόπουλος μίλησε με λόγια φορτισμένα. Στάθηκε στις τέσσερις λέξεις που, όπως είπε, μοίρασε η ΑΕΚ στον κόσμο της: «υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος». Και γύρω από αυτές έχτισε το αφήγημα μιας ομάδας που δεν λύγισε, που δεν αρκέστηκε στο να συμμετέχει, αλλά έφτασε μέχρι το τέλος με τρόπο που ο ίδιος χαρακτήρισε «μάγκικο».

Η πιο χαρακτηριστική του αναφορά, όμως, ήταν αυτή που συνέδεσε την επιτυχία με τη μνήμη της προσφυγιάς. Ο Ηλιόπουλος αφιέρωσε τη νίκη στον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, επιχειρώντας να συνδέσει το ποδοσφαιρικό τρόπαιο με την ιστορική ταυτότητα της ΑΕΚ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος μιλά με τέτοιους συμβολισμούς. Σε μήνυμά του για τα 102 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, είχε επίσης σταθεί στις προσφυγικές ρίζες, στο «ευ αγωνίζεσθαι» και στο όραμα για τη νέα γενιά φιλάθλων.

Στο ίδιο πνεύμα, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης μίλησε για έναν αθλητισμό «έξω από βρωμιές και λάσπη», στέλνοντας μήνυμα απέναντι σε όσα θεωρεί παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η φράση του ότι η ΑΕΚ «χωρίς σύστημα» έφτασε στην κορυφή αποτυπώνει το κεντρικό αφήγημα που θέλει να προβάλλει: μια ομάδα που δεν στηρίχθηκε στο παρασκήνιο, αλλά στην πίστη, στην ένταση, στην ενότητα και στη δουλειά.

Δεν παρέλειψε, επίσης, να απευθυνθεί και στα μέσα ενημέρωσης, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να υπηρετούν τον αθλητισμό και όχι την τοξικότητα ή το κουτσομπολιό. Η αναφορά αυτή δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο ο Ηλιόπουλος θέλει να τοποθετηθεί δημόσια: όχι μόνο ως ιδιοκτήτης μιας ομάδας που κερδίζει, αλλά ως παράγοντας που διεκδικεί ρόλο στον δημόσιο διάλογο γύρω από το ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά του στους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Ο Ηλιόπουλος έδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς και στον Χαβιέρ Ριμπάλτα, μιλώντας για μια ΑΕΚ που λειτουργεί «σαν μια γροθιά». Ο Νίκολιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ τον Ιούνιο του 2025, με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ ο Ριμπάλτα είχε αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου τον Οκτώβριο του 2024.

Η διαδρομή του Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ είναι ακόμη μικρή χρονικά, αλλά ήδη έχει αποκτήσει έντονο συμβολικό φορτίο. Από την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, όταν είχε δηλώσει ότι θα δώσει την ψυχή, το μυαλό και όλο του το είναι για να κατακτήσει τίτλους, μέχρι τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα, ο λόγος του παραμένει ίδιος σε ύφος: παθιασμένος, θεατρικός, με έμφαση στη μάχη, στη δικαίωση και στη συλλογική ταυτότητα.

Για την ΑΕΚ, ο τίτλος αυτός δεν είναι απλώς ακόμη ένα τρόπαιο στη βιτρίνα. Είναι η επιβεβαίωση ότι η ομάδα μπόρεσε να επιστρέψει στην κορυφή μέσα σε μια περίοδο μετάβασης, με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, νέο τεχνικό επιτελείο και υψηλές απαιτήσεις από τον κόσμο της. Για τον Ηλιόπουλο, είναι η πρώτη μεγάλη δικαίωση της δικής του εποχής.

Και για τους οπαδούς της ΑΕΚ, ήταν ακόμη μία βραδιά που κουβαλά κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο: μνήμη, ταυτότητα, πάθος και την αίσθηση ότι η ομάδα τους, όταν πατά γερά στα πόδια της, μπορεί να γράφει ξανά ιστορία.

Σε ο,τι αφορά τον Μάριο Ηλιόπουλο τα έσπασε στα μπουζούκια στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Νίκος Απέργης και η Ζόζεφιν.