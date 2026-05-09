Από νωρίς, χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το γήπεδο, περιμένοντας την είσοδο για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές. Όταν άνοιξαν οι θύρες, δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές, με τον κόσμο να μπαίνει κατά κύματα. Σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ και ισοπαλίας στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, η ομάδα θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής (09/05) απέναντι στον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον φετινό τίτλο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν απολύτως ενθουσιώδες, καθώς περίπου 9.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση για να εμψυχώσουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

«Κόλαση» στη Νέα Φιλαδέλφεια: Πάνω από 9.000 φίλοι της ΑΕΚ στην προπόνηση πριν τον «τελικό» με τον Παναθηναϊκό

