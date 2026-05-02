Ο κόσμος της ΑΕΚ «διψάει» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και γι’ αυτόν τον λόγο περίπου 12.000 φίλοι της «Ένωσης» βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, εμψυχώνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Πιο συγκεκριμένα, παραμονή του ντέρμπι στην Λεωφόρο, η τελευταία προπόνηση του «Δικέφαλου» στην Allwyn Arena θύμιζε επίσημο αγώνα, καθώς οι φίλοι της «Ένωσης» δεν σταμάτησαν να τραγουδούν συνθήματα, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας το «διπλό» στο αυριανό (3/5) ντέρμπι.

Οι θύρες στην Allwyn Arena άνοιξαν στις 16:30 και περίπου 12.000 φίλοι της ΑΕΚ γέμισαν το κάτω διάζωμα του γηπέδου. Φίλαθλοι κάθε ηλικίας, μικροί και μεγάλοι, βρέθηκαν στο γήπεδο της Ν. Φιλαδέλφειας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την «δίψα» που υπάρχει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στην διάθεση του Νίκολιτς βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές. Εκτός από τους Γιόβιτς και Πένραϊς που ξεπέρασαν τα χτυπήματα που είχαν σε γόνατο και χέρι αντίστοιχα, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και ο Μάνταλος, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση ξεπερνώντας τον μυϊκό τραυματισμό που αντιμετώπιζε.