Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται από χθες το βράδυ τόσο οι παίκτες όσο και οι οπαδοί της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της ύστερα από τη νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Advertisement

Advertisement

Σε κάποια στιγμή μετά τη λήξη του ματς ο Τζέιμς Πένραϊς ανεβασμένος στους ώμους ενός οπαδού κρατούσε στα χέρια του ένα καπνογόνο και το πανηγύριζε με την ψυχή του! Για τον Σκωτσέζο αμυντικό της Ενωσης αυτό ήταν και το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

Ξέφρενα πανηγύρισε τον τίτλο και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αφού και για τον Μαυριτανό άσο αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα που κατακτά στην καριέρα του.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μαζί με τους Λάζαρο Ρότα και Ζίνι ξεχώρισαν στους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ στα αποδυτήρια της Allwyn Arena, με τον εξτρέμ της Ένωσης να τραγουδά σε άπταιστα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας με μεγάλο ενθουσιασμό.

Και δωρεάν γαύρο από ΑΕΚτζή ιχθυοπώλη στο Ψυχικό

Εκτός από τους παίκτες της Ενωσης, και οι φίλοι της ΑΕΚ γιόρτασαν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο το πρωτάθλημα ενώ δεν έλειψαν και τα περιστατικά καζούρας στους φιλάθλους των ανταγωνιστών.

Μάλιστα ένας ιχθυοπώλης στο Νέο Ψυχικό αποφάσισε να δώσει δωρεάν ένα… κιλό γαύρο στους πελάτες του.