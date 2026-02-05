Ο πρωθυπουργός αλλάζει την ατζέντα. Οι Θεσμικές παρεμβάσεις που προτείνει θα έχουν άμεσο πολιτικό αντίκτυπο. Και οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Φυσικά με την πρόταση του για την ουσιαστική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης επιδιώκει να ικανοποιήσει το αίτημα του εκλογικού σώματος αλλά και ταυτόχρονα να μετριάσει την πολιτική ανάγκη δημιουργίας του κόμματος της Καρυστιανού. Η κυβέρνηση θα μπορέσει πια να πει στην πλατεία – «Ορίστε, σας άκουσα. Οι διαμαρτυρίες σας δεν έχουν λόγο ύπαρξης».

Η δεύτερη θεσμική αλλαγή είναι φυσικά το άρθρο 16. Η ιδιωτική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια , στην δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πραγματικότητα. Η αλλαγή του άρθρου 16 για όσους είναι υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη. Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή της δημόσιας συζήτησης είναι υπέρ αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις. Φυσικά, με την συζήτηση στην βουλή το κεντροαριστερό κόμμα θα αναγκαστεί να πει ένα ξεκάθαρο ναι ή ένα ξεκάθαρο όχι.

Η τρίτη θεσμική αλλαγή αφορά την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός απευθύνεται στους δικούς του ψηφοφόρους. Από την πρώτη του διακυβέρνηση, από τις πρώτες κυβερνητικές δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σημαία και σύνθημα την αξιοκρατία και την αξιολόγηση. Αντίθετα είδαμε κραυγαλέες περιπτώσεις ούτε το ένα να έχει συμβεί αλλά ούτε και το δεύτερο. Χαρακτηριστικό είναι ο υπάλληλος που η ανικανότητά του προκάλεσε το έγκλημα των Τεμπών. Ελπίζουμε να είναι το μόνο αλλά κανένας δεν το πιστεύει αυτό.

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δήλωσε ότι σκοπό έχει να προτείνει 70 άμεσες αλλαγές στο σύνταγμα. Φυσικά , αυτή δεν είναι αναθεώρηση αλλά μία απορρύθμιση του συντάγματος. Ευτυχώς , που δεν μπορεί να αλλάξει σημαντικά άρθρα, όπως το άρθρο που αναφέρεται στην φύση του πολιτεύματος. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε προνοήσει για αυτό. Δεν μπορεί να πειραχθεί ποτέ και από κανέναν η προεδρευόμενη ελληνική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας να είναι 6 χρόνια, ένα χρόνο από όσο είναι τώρα. Από την στιγμή ότι πια δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει μία κυβέρνηση μέσω της διαδικασίας της εκλογής του προέδρου της δημοκρατίας, τι θα ωφελούσε αυτή η αλλαγή…Μία θεσμική αλλαγή εντυπώσεων. Πιο ωφέλιμο θα ήταν να βρίσκαμε συνεννόηση να γίνονταν οι εθνικές εκλογές στον χρόνο τους και όχι πρόωρες με φτηνές δικαιολογίες.

Η κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα. Περιμένουμε τις κοινοβουλευτικές αντιδράσεις. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ θα σκεφτεί καλά τι θα αποφασίσει. Η προσωπική μου πρόταση είναι ότι οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην συζήτηση. Όχι όμως σαν ουρά της κυβέρνησης, ούτε σαν πολιτικά χρήσιμος ηλίθιος. Αντίθετα, με προτάσεις ακόμη και με λεκτικές συμφωνίες. Ωστόσο με τίποτα δεν πρέπει να ψηφίσει αυτή την στιγμή κανένα άρθρο. Άλλωστε, με 151 ψήφους θα περάσουν όλα τα άρθρα στην επόμενη φάση, στον επόμενο σχηματισμό της Βουλής. Στον επόμενο σχηματισμό της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν χρόνο αλλά και ελάχιστο πολιτικό κόστος να πράξουν αλλιώς.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να κάνει αυτές τις ιστορικές θεσμικές παρεμβάσεις, πολλές από αυτές ομολογούμε ότι είναι σωστές, λίγους μήνες πριν την διεξαγωγή των κρίσιμων εθνικών εκλογών, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να είναι παρόντες κάθε μέρα, κάθε στιγμή και όχι να τους εμφανίζουμε μόνο όταν έχουμε μικροπολιτικό συμφέρον. Ούτε να φοβόμαστε αν θα χάσουμε τον θώκο της εξουσίας με αποτέλεσμα να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, που ξανααναφέρω ότι πολλές είναι σωστές. Ας πάρει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση, άλλωστε δεν μπορεί να την εμποδίσει κανείς και σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποφασίσουν και οι άλλοι. Με ελευθερία και δημοκρατική συνείδηση.

Το σύνταγμα της χώρας μας, ο ανώτερος νόμος, φυσικά και θέλει αλλαγές. Διορθώσεις, προσθήκες άρθρων αλλά και εκσυγχρονισμό. Το σύνταγμα της χώρας μας είναι ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα. Είναι ένα δημοκρατικό σύνταγμα που οφείλει να υπερασπίζεται όχι μόνο την δημοκρατία γενικά και αόριστα αλλά να υπερασπίζεται ατομικά, πολιτικά αλλά και κοινωνικά δικαιώματα. Ειδικά τα τελευταία, τα κοινωνικά δικαιώματα αγνοούνται για το λόγο ότι έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια, η διάσταση αυτή του συντάγματος, ο κοινωνικός του χαρακτήρας, δεν αναφέρεται από κανέναν πολιτικό από κανένα πολιτικό κόμμα. θα συμπλήρωνα και κάτι άλλο. Η ίδια αγνόηση γίνεται και για τις οικονομικές ελευθερίες, μία άλλης μορφής δικαιωμάτων. Θα περιμέναμε από την παρούσα κυβέρνηση, μίας φιλελεύθερης οικονομικά κυβέρνησης, να τις έβαζε σε προτεραιότητα. Το τελικό ερώτημα είναι άλλο. Προλαβαίνει η κυβέρνηση να αλλάξει χαρακτήρα με την ευκαιρία της αναθεώρησης του συντάγματός; Ούτε θέλει, ούτε μπορεί. Δεν θέλει γιατί θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, το πιο πιθανό με συνεργαζόμενο κόμμα αλλά ούτε και μπορεί, ακόμη και αν έχει γίνει η Νέα Δημοκρατία ένα Σημιτικό ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε και οι περισσότερες πολιτικές του Σημίτη δεν θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε κεντροαριστερές ….