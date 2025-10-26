«Εκατόν δέκα χρόνια μετά το εμβληματικό Μαύρο Τετράγωνο του Kazimir Malevich που ανήγαγε το μαύρο σε σημείο μηδέν για τη ζωγραφική και την τέχνη, η έκθεση “Black and White” επιδιώκει μια ερευνητική προσέγγιση της απουσίας χρώματος και της χρήσης της ασπρόμαυρης χρωματικής παλέτας στην εικαστική πρακτική. Για ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, το υλικό και τα εκφραστικά μέσα της εικαστικής δημιουργίας αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα που περιοριστικά επιτάσσει την απουσία χρώματος. Οι πρώιμες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τα σχέδια με μελάνια ή κάρβουνο, η χαρακτική κι η χαλκογραφία είναι συνυφασμένα με τη συγκεκριμένη χρωματική παλέτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι δημιουργοί δεν χρησιμοποίησαν τόσο την έλλειψη όσο και τα παρεχόμενα μέσα για να υπογραμμίσουν το μήνυμα και το περιεχόμενο (αρκεί να θυμηθούμε τα Los Caprichos (1799) του Goya όπου η κοινωνική κριτική και το γκροτέσκο μεγεθύνεται με τη χρωματική αυστηρότητα). Τι συμβαίνει όμως όταν το υλικό και το άσπρο-μαύρο δεν επιβάλλονται από την ανάγκη αλλά γίνονται οι ζωτικές παράμετροι που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης για την εξυπηρέτηση της εικαστικής συνάρτησης;».

Τη δύναμη και τη φιλοσοφία της μονοχρωμίας ως πεδίου αισθητικής και εννοιολογικής αναζήτησης εξερευνά η ομαδική έκθεση «Black & White» (Μαύρο και Άσπρο), που εγκαινιάζεται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Advertisement

Advertisement

Η έκθεση, σε επιμέλεια της Άρτεμης Ποταμιάνου, διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, και συγκεντρώνει έργα 33 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που εστιάζουν αποκλειστικά στο άσπρο και το μαύρο.

Πρόκειται για μια πολυφωνική εικαστική συνάντηση γύρω από τα όρια του χρωματικού φάσματος, όπου ζωγράφοι, γλύπτες και χαράκτες διαφορετικών γενεών και προελεύσεων αναμετρώνται με την έννοια της αντίθεσης – όχι μόνο ως αισθητική επιλογή, αλλά και ως εργαλείο νοηματικού και κοινωνικού διαλόγου.

Στα έργα τους, το άσπρο και το μαύρο λειτουργούν ως άκρα μιας παλέτας που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ύπαρξης, προκαλώντας τον θεατή να αναστοχαστεί πάνω σε ζητήματα σώματος, φύσης, φύλου, κοινωνίας και καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Nίκος Παπαδόπουλος, Γευμα στην εξοχή_μικτή τεχνική, 2011, 57Χ76

Στο επιμελητικό της σημείωμα, η Άρτεμις Ποταμιάνου αναφέρει: «Οι εικαστικοί της έκθεσης “Black & White”, με αφετηρία θέματα όπως το σπίτι, το περιβάλλον, η ανθρώπινη συνθήκη, το γυναικείο ζήτημα ή η αναπαράσταση -από τα δίπολα Φύση/Πολιτισμός, Ζωή/Θάνατος, Αρσενικό/Θηλυκό, Μαύρο/Άσπρο- θέτουν ερωτήματα, καταγγέλλουν πρακτικές και επισημαίνουν τα ίχνη της ύπαρξης και της καλλιτεχνικής πράξης».

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, υπογραμμίζει τη σημασία της τέχνης ως ζωντανής διαδικασίας σκέψης και συνύπαρξης: «Η τέχνη δεν είναι μόνο αισθητικό γεγονός που αφορά τους φιλότεχνους και τους ειδικούς. Είναι πράξη προβληματισμού, φορέας ιδεών, πρόσκληση σε έναν νέο τρόπο σκέψης και συνύπαρξης. Και αυτή η έκθεση αποδεικνύει ότι, ακόμη και μέσα από τα πιο απλά υλικά -το λευκό και το μαύρο- μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη, ελπίδα και έμπνευση για το μέλλον».

Νίκος Έξαρχος

Στην έκθεση συμμετέχουν, με έργα τους (αλφαβητικά): Νίκος Αλεξίου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Terry Atkinson, Guerrilla Girls, Γιώργος Γυπαράκης, Βαγγέλης Δημητρέας, Bella Easton, Νίκος Εγγονόπουλος, Νίκος Έξαρχος, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Γιάννης Λασηθιωτάκης, Boris Lafargue, Μαριάνο και Ντένις Καπουράνη, Βάσω Κατράκη, Νίκος Κεσσανλής, Ειρήνη Μπεχλιτζανάκη, Takashi Murakami, Mj Tom of LosOtros, Δημήτρης Μυτάς, Yoko Ono, Νίκος Παπαδόπουλος, Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργος Σικελιώτης, Τάκις, Α. Τάσσος (Αναστάσιος Αλεβίζος), Mark Titchner, Τάσσος Τριανταφύλλου, Γιάννης Τσαρούχης, Κώστας Τσόκλης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Βαγγέλης Χατζής και Διονύσης Χριστοφιλογιάννης.