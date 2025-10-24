Ο Wim Mertens, ο ιδιαιτέρως αγαπητός στο ελληνικό κοινό συνθέτης της μινιμαλιστικής κομψότητας, επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για τρεις συναυλίες.

Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ο Βέλγος δημιουργός και επιπλέον πιανίστας, κόντρα-τενόρος και μουσικολόγος, θα παρουσιάσει σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα τον νέο του δίσκο As Water is to Fish (2025) στην αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών.

Advertisement

Advertisement

Την 1η Δεκεμβρίου, θα εμφανιστεί στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης.

Γνωστός για τη χαρακτηριστική του προσέγγιση που συνδυάζει φιλοσοφική σκέψη, μαθηματική ακρίβεια και συναισθηματική έκφραση, ο Βιμ Μέρτενς θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα βαθιά προσωπικό, χωρίς να παραλείψει συνθέσεις που τον καθιέρωσαν διεθνώς, από τα «Struggle for Pleasure», «Close Cover» και «Often a Bird» μέχρι το «As Water is to Fish» μέχρι το πρόσφατο, «Ranges of Robustness» και σε πρώτη ζωντανή εκτέλεση τον τελευταίο το δίσκου As Water is to Fish.

Με το πιάνο, τη φωνή και τη μοναδική του «μυστική γλώσσα», ο Mertens, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει περί τα 70 άλμπουμ και έχει γράψει μουσική για το θέατρο και το σινεμά, θα ερμηνεύσει κομμάτια που μας υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση δεν τελειώνει ποτέ.

Ένα πρόγραμμα διάρκειας 2,5 ωρών αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου θα εμφανιστεί στις 29 Νοεμβρίου.