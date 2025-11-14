Τα Διεθνή Βραβεία Όπερας –τα πιο σημαντικά βραβεία στον κόσμο της όπερας– απονεμήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, σε μία λαμπρή τελετή στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η τελετή απονομής, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ΕΛΣ, με οικοδεσπότη τον παρουσιαστή του BBC Radio 3, Πέτροκ Τρελόνι τίμησε εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο της όπερας από πέντε ηπείρους, με φιναλίστ προερχόμενους από 25 χώρες.

Η Αγνή Μπάλτσα τιμήθηκε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award). Η θρυλική Ελληνίδα μεσόφωνος, η οποία έχει γνωρίσει την διεθνή καταξίωση χάρη στην μοναδική φωνή και την μαγνητική σκηνική παρουσία της, έχει ερμηνεύσει σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών, τον ρόλο της «Κάρμεν» εξήντα φορές στην Κρατική Όπερα της Βιέννης. Τακτική συνεργάτις του Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, η Μπάλτσα έχει επίσης τιμήσει με τις ερμηνείες της τις σκηνές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, της Σκάλας του Μιλάνου, του Κόβεντ Γκάρντεν και της Όπερας του Παρισιού, με ένα ρεπερτόριο το οποίο κυμαίνεται από έργα του Μότσαρτ και του Ροσσίνι ως εκείνα του Βέρντι, του Μπελλίνι και του Στράους. Εν μέσω αποθεωτικών χειροκροτημάτων, η Αγνή Μπάλτσα δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Λυρικής, Γιώργο Κουμεντάκη: «Ευχαριστώ τα Διεθνή Βραβεία Όπερας για την τιμή. Αισθάνομαι ευγνώμων για όσα μου έφερε η ζωή μου».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απένειμε μία από τα σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς, το Βραβείο Καλύτερου Λυρικού Θεάτρου για το 2025 στο αυστριακό λυρικό θέατρο MusikTheater an der Wien.

Το νεοσύστατο Βραβείο Μουσικού Θεάτρου (Musical Theatre) απονεμήθηκε στο Φεστιβάλ Γκλίμμεργκλας (Glimmerglass Festival) για την πρόσφατη παραγωγή του μιούζικαλ Κυριακή στο πάρκο με τον Τζωρτζ (Sunday in the Park with George) του Σόντχαϊμ, σε σκηνοθεσία Ήθαν Χερντ.

Στην Τσεχία δόθηκαν δύο από τα πιο σημαντικά βραβεία: το βραβείο για το καλύτερο Φεστιβάλ της Χρονιάς απονεμήθηκε στο Φεστιβάλ Γιάνατσεκ του Μπρνο, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Νέας Παραγωγής απονεμήθηκε στην παραγωγή της όπερας του Λέος Γιάνατσεκ «Οι περιπέτειες του κυρίου Μπρόουτσεκ».

Ο γαλλικός φορέας Château de Versailles Spectacles συγκαταλέχθηκε στους μεγάλους νικητές της εφετινής διοργάνωσης λαμβάνοντας το Βραβείο Ηχογράφησης Ολόκληρης Όπερας για την ηχογράφηση της τραγωδίας «Άτυς»του Λυλλύ.

Το Βραβείο Καλύτερης Παγκόσμιας Πρεμιέρας απέσπασε το έργο «Festen»από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, βασισμένο στην ομώνυμη δανέζικη ταινία που εγκαινίασε το αβαντγκάρντ κίνημα «Δόγμα 95». Το βραβείο απένειμε ο Βρετανός Πρέσβης στην Αθήνα, Μάθιου Λοτζ.

Τιμήθηκαν επίσης καλλιτέχνες οι οποίοι ξεχώρισαν για τις προσωπικές καλλιτεχνικές επιδόσεις τους. H υψίφωνος Μαρίνα Ρεμπέκα απέσπασε το Βραβείο Κοινού, ο μπασοβαρύτονος Νίκολας Μπράουνλι έλαβε το Βραβείο Άνδρα Ερμηνευτή, ο μουσικός διευθυντής της Όπερας Λα Μονναί των Βρυξελλών Αλαίν Αλτίνογλου ανακηρύχθηκε Αρχιμουσικός της Χρονιάς, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνεύτριας απονεμήθηκε στην σοπράνο Ασμίκ Γκριγκοριάν, την οποία απολαύσαμε πρόσφατα στην Αθήνα.

Το Βραβείο Ανερχόμενου Πρωταγωνιστή (Rising Star) δόθηκε σε δύο εξαιρετικούς νέους τραγουδιστές: τον Χιου Κάττινγκ (Hugh Cutting), έναν καλλιτέχνη του προγράμματος BBC New Generation και πρώτο κόντρα τενόρο που κέρδισε το Βραβείο Κάθλην Φέρριερ (Kathleen Ferrier Award), και τη Γαλλίδα μεσόφωνο Αντέλ Σαρβέ (Adèle Charvet),για μια ρηξικέλευθη καλλιτεχνική περίοδο που συμπεριλάμβανε τα ντεμπούτα της στους ρόλους του Αριοδάντη, της Κάρμεν και της Σαρλότ στον Βέρθερο.

Το καινοτόμο Ινστιτούτο Λίντα και Μιτς Χαρτ για Γυναίκες Αρχιμουσικούς (Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors) της Όπερας του Ντάλλας, το οποίο ιδρύθηκε με στόχο την αποκατάσταση της μη ισορροπημένης εκπροσώπησης των φύλων στη μουσική διεύθυνση, και με αφορμή τη 10η επέτειο από την ίδρυσή του, έλαβε το Βραβείο Ίσων Ευκαιριών και Αντικτύπου (Equal Opportunities and Impact Award). Με υποψηφίους από σαράντα χώρες, παραμένει το μόνο πρόγραμμα στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της σταδιοδρομίας γυναικών αρχιμουσικών –υποστηρίζοντας την επιμόρφωσή τους, την παροχή καθοδήγησης και τη συνολική επαγγελματική τους ανάπτυξη στην όπερα–, με αποφοίτους που ήδη διευθύνουν παραγωγές και ορχήστρες σε όλον τον κόσμο. Το Βραβείο Φιλανθρωπίας (Philanthropy Award) απονεμήθηκε στον Αμερικανό προστάτη των τεχνών, Tσαρλς Γκρέιαμ Μπέργουιντ (C. Graham Berwind III) σε ένδειξη τιμής στη ζωογόνο γενναιοδωρία και το όραμά του.

«Η παρουσία μου στην Αθήνα για τα Διεθνή Βραβεία Όπερας είναι μια υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός είναι τόσο εγχώριος όσο και παγκόσμιος. Η ελληνική μυθολογία ήταν μια από τις ιδρυτικές αρχές της όπερας –που πια, μετά από περισσότερα από τετρακόσια χρόνια, αποτελεί μια από τις κατεξοχήν διεθνείς μορφές τέχνης– και απόψε γιορτάσαμε τα Διεθνή Βραβεία της Όπερας ακούγοντας σύγχρονα ελληνικά έργα. Αυτό το πλαίσιο αρμόζει στον εορτασμό της οπερατικής αριστείας από όλον τον κόσμο για την περίοδο 2024/25, και χαίρομαι που έχουμε τόσο πολλούς εξαιρετικούς νικητές», δήλωσε ο Τζον Άλισον, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

Αναδεικνύοντας την παγκόσμια απήχηση της τέχνης της όπερας, η λαμπερή αυτή εκδήλωση –η οποία υλοποιήθηκε με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ– αποτέλεσε έναν ισχυρό φόρο τιμής στην ελληνική κλασική μουσική, παρουσιάζοντας σπουδαία έργα των Ελλήνων συνθετών Σπυρίδωνος Σαμάρα, Παύλου Καρρέρ, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Νίκου Σκαλκώτα, Μίκη Θεοδωράκη και Γιώργου Κουμεντάκη. Υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη, οι σολίστ της ΕΛΣ Δημήτρης Πλατανιάς, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Μαρία Κοσοβίτσα, συνοδεία της Ορχήστρας, της Χορωδίας, πολυφωνικού συνόλου, του Μπαλέτου και της Παιδικής Χορωδίας της ΕΛΣ, χάρισαν συγκινητικές ερμηνείες στα αριστουργηματικά έργα των Ελλήνων συνθετών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία της τελετής υπέγραψε ο Διευθυντής Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια Σκηνής της ΕΛΣ Κατερίνα Πετσατώδη.

Αποσπάσματα από όπερες του Πουτσίνι ερμήνευσαν επίσης οι νικητές Μαρίνα Ρεμπέκα και Νίκολας Μπράουνλι.

