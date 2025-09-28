Πραγματικό φαινόμενο της οπερατικής σκηνής την τελευταία δεκαετία, η 44χρονη αρμενικής καταγωγής Λιθουανή σοπράνο Ασμίκ Γκριγκοριάν έχει χαρακτηριστεί από τη Le Monde ως φωνή «άγρια, που είναι συγχρόνως πλούσια και σκοτεινή».

Χάρη στη σπάνια εκφραστικότητά της και την αφοπλιστική θεατρικότητα των ερμηνειών της, έχει εδραιωθεί στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου: από την Κρατική Όπερα της Βιέννης και τη Σκάλα του Μιλάνου, έως το Θέατρο Ρεάλ της Μαδρίτης και τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, όπου έκανε το ντεμπούτο της τον Απρίλιο του 2024, με την «Madama Butterfly», «προσδίδοντας λυρισμό, πολυπλοκότητα και αυθορμητισμό σε έναν κλασικό ρόλο», όπως είχε γράψει στους The New York Times ο Joshua Barone.

Στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνεργάζεται με τον Λούκας Γκενιούσας, καταξιωμένο πιανίστα με σημαντικές διακρίσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς Σοπέν (Βαρσοβία) και Τσαϊκόφσκι (Μόσχα).

Amik Grigorian ©Olivia Kahler

Μαζί στρέφουν το βλέμμα τους στο λυρικό ρεπερτόριο της Ρωσίας, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα τραγούδια για φωνή και πιάνο των Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ -δύο κορυφαίων εκπροσώπων του ρωσικού ρομαντισμού.

Ένα ταξίδι στη ρωσική ψυχή

Η βραδιά ξεκινά με οκτώ τραγούδια και δύο πιανιστικά κομμάτια του Τσαϊκόφσκι -από τη ρομαντική εξομολόγηση του None but the lonely heart έως τον μελαγχολικό στοχασμό του A tear trembles. Ακολουθούν δεκατρία έργα του Ραχμάνινοφ, όπου η ερμηνεία μετακινείται από το ρομαντικό πάθος στο ονειρικό και το υπερβατικό, καταλήγοντας στο υποβλητικό Dissonance.

Ένα ρεσιτάλ φωνητικής και πιανιστικής δεξιοτεχνίας, αλλά και μιας εσωτερικής περιπλάνησης στο συναίσθημα, την απώλεια, την προσδοκία, τη γαλήνη.

Info

Asmik Grigorian

Ρεσιτάλ ρωσικού ρομαντισμού

Στο πιάνο ο Lukas Geniušas

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Τιμές εισιτηρίων

11 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, συνοδοί ΑμεΑ, πολύτεκνοι), 16 €, 26 €, 34 €, 42 €, 52 €, 60 €.

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr