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Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διοργάνωση του 3ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών το 2027 και στην περαιτέρω προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών.

Επιπλέον, επιδιώκεται η ενεργοποίηση της συμφωνίας κινηματογραφικών συμπαραγωγών του 2017 για την ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα και την προώθηση ελληνικών ταινιών στην κινεζική αγορά.

Παράλληλα, εξετάζεται η διαμόρφωση κοινού πλαισίου δράσης για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτιστικό τομέα.

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Την κοινή βούληση Ελλάδας και Κίνας να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την επέκτασή της σε νέα πεδία της σύγχρονης δημιουργίας και της τεχνολογίας, επιβεβαίωσαν, στη συνάντηση εργασίας στο Πεκίνο, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Δημοσιότητας και Επικοινωνίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας Li Shulei, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Sun Yeli και του εκτελεστικού αναπληρωτή υπουργού Δημοσιότητας Hu Heping.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι «ο πολιτισμός για την Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο και πεδίο διεθνούς συνεργασίας. Με συνέπεια και εξωστρέφεια, το Υπουργείο Πολιτισμού αναδεικνύει τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας παράλληλα τη σύγχρονη δημιουργία και τον διάλογο μεταξύ των λαών. Η συνεργασία Ελλάδας και Κίνας αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο ουσιαστικής συνεννόησης, σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις».

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«Είναι δική μας ευθύνη», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού «να μετατρέψουμε την πολιτιστική μας παρακαταθήκη σε ζωντανή δύναμη γνώσης, δημιουργίας και διεθνούς συνεργασίας, για ένα καλλίτερο μέλλον. Ελλάδα και Κίνα συνδέονται με δύο από τους σημαντικότερους πολιτισμούς, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η συνάντησή τους αυτή δεν αφορά μόνο στο παρελθόν. Δίνει τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν τις νέες προοπτικές συνεργασίας, για το μέλλον. Να ενισχύσουμε περαιτέρω κοινές δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την επιστημονική συνεργασία μας, ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, των οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών παραγωγών, στη διασύνδεση των μουσείων και των ερευνητικών μας ιδρυμάτων».

Στη συνάντηση εργασίας αναδείχθηκαν οι σημαντικές προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, των παραστατικών τεχνών, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και της ενίσχυσης του πολιτιστικού διαλόγου. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι τα θετικά αποτελέσματα των, έως σήμερα, κοινών δράσεων αποτελούν βάση για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η διοργάνωση του 3ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών στην Κίνα, τον Απρίλιο του 2027. Η Λίνα Μενδώνη πρότεινε, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική προσέγγιση του ελληνικού και του κινεζικού πολιτισμού, με επίκεντρο τις αξίες και τη διαχρονική συμβολή τους στον πολιτισμό της ανθρωπότητας, πρόταση η οποία έγινε ασμένως αποδεκτή.

Στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι εκθέσεις ελληνικών αρχαιοτήτων, στην Κίνα, και να εξεταστεί η διοργάνωση νέων εκθέσεων αφιερωμένων στον λαϊκό πολιτισμό και την άυλη κληρονομιά των δύο λαών. Παράλληλα, εκφράστηκε η αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω κοινές δράσεις στη σύγχρονη δημιουργία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης της πρέπει να διέπεται από σαφείς ηθικούς κανόνες, προτείνοντας να διερευνηθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου δράσης.

Η κινεζική πλευρά εξέφρασε την ισχυρή βούλησή της να εμβαθύνει την πολιτιστική σύνδεση με την Ελλάδα και τη διαθεσιμότητα των αρμόδιων φορέων για περαιτέρω συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως θεμέλιο της πολιτιστικής ταυτότητας.

Στην κινεζική αντιπροσωπεία μετείχαν ο Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος Δημοσιότητας Wang Gang, ο Αντιπρόεδρος της Σχολής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (Εθνική Ακαδημία Διακυβέρνησης) Li Wentang, o Επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Rao Quan, ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Δημοσιότητας Chen Dawei, o Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Πολιτισμού και Τεχνών του Τμήματος Δημοσιότητας Chen Mingjie, o Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Δημοσιότητας Cao Xiaoli, o Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Πολιτιστικών Ανταλλαγών του Τμήματος Δημοσιότητας Xing Huina. Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο Ευγένιος Καλπύρης, η επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο Ιωάννα Κακαλίδη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Συνάντηση με την Κινεζική Διοίκηση Κινηματογράφου

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Συνάντηση εργασίας με την Κινεζική Διοίκηση Κινηματογράφου, υπό τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Mao Yu, είχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η βούληση Ελλάδας και Κίνας να ενισχύσουν τις κινηματογραφικές ανταλλαγές και τις κοινές παραγωγές στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτιστικής συνεργασίας των δύο χωρών. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ενεργοποίηση της συμφωνίας κινηματογραφικών συμπαραγωγών Ελλάδας – Κίνας του 2017. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες υλοποίησης κοινών παραγωγών και η εντατικοποίηση της συνεργασίας, στον οπτικοακουστικό τομέα.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στην κινηματογραφική δημιουργία και στην ανάπτυξη των οπτικοακουστικών μέσων, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) για τη στήριξη της παραγωγής και της προώθησης κινηματογραφικών έργων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της κινηματογραφικής συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας, με την προώθηση των ελληνικών ταινιών στην κινεζική αγορά, μέσω τεσσάρων μεγάλων κινεζικών φεστιβάλ, αλλά και τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών, στην Κίνα, το 2027. Συμφωνήθηκε, επίσης, η περαιτέρω στήριξη του Φεστιβάλ Κινεζικού Κινηματογράφου, στην Αθήνα, όπως και η διεύρυνση της υπάρχουσας συνεργασίας της Ταινιοθήκης της Ελλάδος με το Κινεζικό Κινηματογραφικό Αρχείο με τη συμμετοχή του ΕΚΚΟΜΕΔ, καθώς και η συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τέλος, εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της διανομής ταινιών στις δύο αγορές, την ανάπτυξη συμπαραγωγών, με έμφαση στις καλλιτεχνικές ταινίες και στην κοινή έμπνευση θεμάτων από την ελληνική και κινεζική μυθολογία.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο Ευγένιος Καλπύρης, η επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας στο Πεκίνο, Ιωάννας Κακαλίδη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκ μέρους της Κινεζικής Διοίκησης Κινηματογράφου παρέστησαν o Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Wei Nan, o Διευθυντής του Τμήματος Καλλιτεχνικών Θεμάτων Zhong Minglan, η Διευθύντρια του Τμήματος Εισαγωγών Jiang Xiaoling, η Διευθύντρια του Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων Xu Yang, o αναπληρωτής Διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων Zhang Yahui, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Κινηματογράφου της Κίνας Liu Chun, ο Διευθυντής της Εταιρίας Κινηματογραφικών Συμπαραγωγών της Κίνας Zhang Dayong, η σύμβουλος Μορφωτικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Κίνας, στην Αθήνα, Wang Jin.

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