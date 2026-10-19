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Η υπουργός πρότεινε τη θέσπιση κοινού κώδικα αρχών για την έρευνα προέλευσης συλλογών και την ανάγκη επανένωσης διαμελισμένων μνημείων στον τόπο δημιουργίας τους.

Επιπλέον, η κ.

Μενδώνη τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και την προστασία της κληρονομιάς από την κλιματική κρίση.

Κατά την επίσκεψή της, η υπουργός επισκέφθηκε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αναδεικνύοντας τις επιτυχημένες ανταλλαγές εκθέσεων και την ενίσχυση των επιστημονικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

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Την έναρξη των εργασιών του 4ου Liangzhu Forum, στην Κίνα, χαιρέτισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας, ως σταθερού πυλώνα των διμερών τους σχέσεων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Forum, από την πρώτη διοργάνωσή του, το 2023, αντανακλά τη διαρκή ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και σύνθετων προκλήσεων, η Ελλάδα και η Κίνα ενισχύουν τον πολιτισμικό διάλογο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, επενδύοντας περαιτέρω, σε σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, προωθώντας κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

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«Ο πολιτισμός δεν είναι απλώς η παρακαταθήκη του παρελθόντος μας, αλλά μια ζωντανή δύναμη που διαμορφώνει το παρόν και καθορίζει το μέλλον μας», σημείωσε στον χαιρετισμό της, η Λίνα Μενεδώνη. «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Ελλάδας και της Κίνας αποδεικνύουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν γνωρίζει σύνορα και ότι η γνώση, οι αξίες και η σοφία που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο διαλόγου, αμοιβαίου σεβασμού και διεθνούς συνεργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του παγκόσμιου πολιτιστικού πλούτου. Η ευθύνη μας, να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική απέναντι στην κλιματική κρίση και στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει τον κόσμο που κληρονομήσαμε. Η δική μας αντίδραση θα καθορίσει εκείνον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελεί μόνο τεχνική πρόκληση αλλά ζήτημα πολιτικής βούλησης, κοινωνικής συμμετοχής και διεθνούς συνεργασίας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτή την κοινή προσπάθεια, αξιοποιώντας την επιστημονική εμπειρία και την τεχνογνωσία των αρχαιολογικών υπηρεσιών, των μουσείων και των ερευνητικών της ιδρυμάτων. Γιατί η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μόνο χρέος απέναντι στην ιστορία αλλά και δέσμευση απέναντι στο μέλλον και ευθύνη να διαφυλάξουμε όσα ενώνουν την ανθρωπότητα».

Μενδώνη: «Η ευθύνη μας, να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική απέναντι στην κλιματική κρίση και στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει».

Η Λίνα Μενδώνη εστίασε στη σημαντική ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας και Κίνας τα τελευταία επτά χρόνια, με αιχμή τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τις κοινές πρωτοβουλίες και τη διοργάνωση των Παγκόσμιων Συνεδρίων Κλασικών Σπουδών, στο Πεκίνο το 2024, στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2026. Τόνισε ότι οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί αποτελούν θεμέλιο ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στον σύγχρονο διάλογο, προωθώντας την αλληλοκατανόηση και τη διεθνή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη λειτουργία της Κινεζικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, η οποία έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με Έλληνες αρχαιολόγους και πραγματοποιεί την πρώτη της αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα, εκφράζοντας την προσδοκία για αντίστοιχη παρουσία Ελλήνων ειδικών, καθώς και κοινές ερευνητικές δράσεις, στην Κίνα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και των πλαστών έργων τέχνης, καθώς συνδέεται με την τρομοκρατία και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

Η υπουργός Πολιτισμού πρότεινε το Liangzhu Forum να αποφασίσει τη συγκρότηση ενός κοινού κώδικα αρχών για την έρευνα της προέλευσης των συλλογών, με τη συνεργασία ειδικών και των διεθνών οργανισμών, καθώς και την υιοθέτηση μιας κοινής Αρχής για την ανάγκη επανένωσης των διαμελισμένων μνημείων στον τόπο της δημιουργίας τους, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Επισήμανε ότι η προστασία της κληρονομιάς απαιτεί μετάβαση από την παραδοσιακή συντήρηση και αποκατάσταση σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης προτείνοντας την αξιοποίηση του Liangzhu Forum ως πλατφόρμας τεχνογνωσίας και συνεργασίας.

Στο περιθώριο του 4ου Liangzhu Forum, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ασία ACHA (Alliance for Cultural Heritage in Asia) Σιε Μπινγκ, με αντικείμενο την προώθηση της συνεργασίας τους στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων επιστημόνων σε αρχαιολογικές έρευνες με Κινέζους συναδέλφους τους.

Στη διάρκεια της παραμονής της, η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε σημαντικούς φορείς ανάδειξης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας, με έμφαση στην ιστορία της μεταξουργίας και στον αρχαίο πολιτισμό της Λιανγκτζού. Η υπουργός Πολιτισμού επισκέφτηκε το Εθνικό Μουσείο Μεταξιού της Κίνας στην πόλη Χανγκτζού, αφιερωμένο στην ιστορία του μεταξιού, στην παραδοσιακή υφαντουργία και στη διατήρηση της υφαντουργικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Την υπουργό συνόδευε η Διευθύντρια του Μουσείου Τζι Σιαοφέν. Οι συλλογές παρουσιάζουν την ιστορική εξέλιξη της κινεζικής μεταξουργίας, αρχαία υφάσματα και ενδύματα, καθώς και τον ρόλο του μεταξιού στις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, επίσης, τον αρχαιολογικό χώρο της Λιανγκτζού, ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά σύνολα για τη μελέτη της πρώιμης αστικής ανάπτυξης και της συγκρότησης σύνθετων κοινωνιών στην προϊστορική Κίνα. Ο χώρος χρονολογείται στην Ύστερη Νεολιθική περίοδο (5.000) και είναι εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα ευρήματα τεκμηριώνουν την ύπαρξη οργανωμένης κοινωνίας με ιεραρχική δομή και οικονομία βασισμένη στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η υπουργός ξεναγήθηκε αργότερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο αφιερωμένο στον πολιτισμό της Λιανγκτζού. Το Μουσείο αποτελεί βασικό φορέα μελέτης, διαφύλαξης και έκθεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής, με συλλογές που περιλαμβάνουν κυρίως αντικείμενα από νεφρίτη, κεραμική, καθώς και λίθινα και οστέινα εργαλεία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λιανγκτζού στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτιστικών ανταλλαγών και του πολιτιστικού διαλόγου των δύο χωρών είχε φιλοξενήσει μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου την έκθεση που οργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού, «Ένα Ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα», όπου εκτέθηκαν 170 αρχαία αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και αισθητικής αξίας, πολλά από τα οποία βγήκαν, για πρώτη φορά, εκτός Ελλάδας. Η έκθεση έτυχε εξαιρετικά θερμής υποδοχής από το κινεζικό κοινό, καθώς οι επισκέπτες ανήλθαν σε περισσότερους από 500.000.