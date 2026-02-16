Η Candace Bushnell, δημιουργός του «Sex and the City», έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η σκηνή του Christmas Theater μεταμορφώνεται σε λαμπερό σκηνικό για το νέο one-woman show της.

Η σόλο παράσταση της διάρκειας 90 λεπτών, με τίτλο «True Tales of Sex, Success and Sex and the City», που ξεκίνησε από το off-Broadway, Daryl Roth Theater, είναι ένα ανατρεπτικό tour στο backstage της ζωής της.

Advertisement

Advertisement

Δημοσιογράφος, συγγραφέας εννέα βιβλίων, τηλεοπτική παραγωγός, socialite, η Bushnell (γενν. 1958) εγκαταστάθηκε σε ηλικία 19 ετών στην Νέα Υόρκη. Άρχισε να εργάζεται ως freelancer δημοσιογράφος σε διάφορα έντυπα, μέχρι που το 1993 ανέλαβε μία στήλη στην εφημερίδα New York Observer, με τίτλο «Sex and the City», στην οποία αφηγούνταν τις προσωπικές εμπειρίες της και τις περιπέτειες των επιστήθιων φίλων της στην Νέα Υόρκη,

Η Bushnell υπέγραφε ως Κάρι Μπράντσο, ψευδώνυμο το οποίο υιοθέτησε προκειμένου οι γονείς της στο Κονέκτικατ να μην καταλάβουν ότι οι πικάντικες ιστορίες που αφηγούνταν -μεταξύ άλλων και οι επισκέψεις της σε sex clubs- αφορούσαν στην πραγματικότητα την ίδια (μία από τις πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει στην παράσταση της).

Candace Bushnell

Το 1997, τα κείμενα της στήλης συγκεντρώθηκαν σε ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο. Η συνέχεια είναι γνωστή: Η έκδοση έγινε η βάση της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς του HBO που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004, με πρωταγωνίστρια τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο, χαρακτήρα για τον οποίο η Bushnell έχει δηλώσει ότι ήταν το alter ego της.

Ακολούθησαν δύο ταινίες και το reboot «And Just Like That», που βρίσκεται ήδη στην παραγωγή της τρίτης σεζόν. Πέραν του Sex and the City, έχει υπογράψει τα μπεστ σέλερ «Four Blondes», «Trading Up», «Lipstick Jungle», «One Fifth Avenue» και «The Carrie Diaries» -τα «Lipstick Jungle» και «The Carrie Diaries» μεταφέρθηκαν επίσης με επιτυχία στην τηλεόραση (NBC και The CW).

Σήμερα, στα 67 της, το κάποτε it girl που παίζει στη σκηνή τον εαυτό της, δηλώνει ότι πριν από την εποχή των social media, η έξοδος στην Νέα Υόρκη ήταν «θέατρο. Ο κόσμος δεν πήγαινε στα εστιατόρια για το φαγητό. Πήγαινε για το σόου».

Ενώ, όπως είπε προ μηνών σε συνέντευξη της στο interviewmagazine, «Δεν παντρεύτηκα τον Mr. Big μου. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ εμού και της Κάρι Μπράντσο. Έγινα ο Mr. Big μου, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό».