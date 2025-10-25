Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έφτασε στις 11:00 το πρωί στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον Διονύση Σαββόπουλο.

Το μουσικό «αντίο» άρχισε με πένθιμα εμβατήρια. Ο Νιόνιος αγαπούσε πολύ τις μπάντες και είχε συνεργαστεί αρκετές φορές με αυτές στη μεγάλη διαδρομή του.

Μετά από συνεννόηση με την οικογένεια, θα ακουστούν δύο τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου.

Την ώρα που η σορός θα εξέλθει από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, προκειμένου να μετακινηθεί προς τη Μητρόπολη Αθηνών και να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία, θα τηρηθεί το αρχικό πρόγραμμα και θα ακουστούν η «Συννεφούλα» και το «Λαύριο».