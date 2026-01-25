Θαυμαστής του Διονύση Σαββόπουλου αποδείχθηκε ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα καθώς σε εκδήλωση για την κοπή της πιτας της πρεσβείας τραγούδησε το ας κρατήσουν οι χοροί».

Ο πρέσβης Φανγκ Τσιού, πήρε το μικρόφωνο, όχι για να βγάλει κάποιο εορταστικό λόγο στους υπαλλήλους της πρεβείας αλλά να ερμηνεύσει το αγαπημένο τραγούδι του Νιόνιου, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των προσκεκλημένων.

Ο κινέζος πρέσβης μοιράστηκε στα social media και βίντεο από τις πρόβες πριν από την εμφάνισή του, δείχνοντας την προσπάθεια του να ερμηνεύσει το γνωστό τραγούδι μπροστά στο κοινό