Ένας ακόμη σταθμός στην εξαιρετική πορεία που διαγράφει η ΕΛΣΟΝ, μετά τις εμφανίσεις της στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Konzerthaus του Βερολίνου και τον ναό St Martin-in-the-Fields του Λονδίνου, ήταν η sold out συναυλία της στο Concertgebouw του Άμστερνταμ, μια από τις πιο φημισμένες αίθουσες στην Ευρώπη.

Η ΕΛΣΟΝ στη σκηνή της κατάμεστης Κεντρικής Αίθουσας του Concertgebouw© Γιώργος Ξύγκος

Yπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της, Διονύση Γραμμένου και με σολίστ τη διάσημη πιανίστα Anna Fedorova, η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων παρουσίασε ένα πρόγραμμα υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, με έργα των Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff και James MacMillan.

Η συναυλία ξεκίνησε με το Larghetto για Ορχήστρα του –εν ζωή– συνθέτη James MacMillan. Η ατμοσφαιρική ερμηνεία του έργου, το οποίο σπάνια παρουσιάζεται ζωντανά, συγκίνησε το κοινό από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Η πιανίστα Anna Fedorova, σολίστ με την ΕΛΣΟΝ © Γιώργος Ξύγκος

Ακολούθησε η σύμπραξη της ορχήστρας με την Anna Fedorova, η οποία χάρισε στους μουσικόφιλους μια εκρηκτική ερμηνεία του Πρώτου Κοντσέρτου για Πιάνο του Rachmaninoff. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία της σολίστ με την ΕΛΣΟΝ, μετά την εμφάνισή τους το 2021 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Fedorova, με την εντυπωσιακή τεχνική και την αστείρευτη εκφραστικότητά της, έδωσε νέα πνοή στο πρώιμο αυτό έργο του Ρώσου συνθέτη. Ο κριτικός Willem Boone από το ολλανδικό περιοδικό De Nieuwe Muze σημειώνει ότι «Η Fedorova παίζει τον Ραχμάνινοφ όπως ακριβώς θέλεις να τον ακούσεις: με συναίσθημα, αλλά χωρίς συναισθηματισμό, με γνώση της γοητείας που κρύβεται μέσα του και όχι μόνο με βιρτουόζικη ή θυελλώδη διάθεση».

Η βραδιά συνεχίστηκε με την Τρίτη Συμφωνία του Brahms, ένα έργο ορόσημο του Ρομαντισμού. Όπως αναφέρει ο Boone στο De Nieuwe Muze, σχετικά με την ερμηνεία της Συμφωνίας, «εντυπωσιακός ήταν ο ανάλαφρος ήχος που ο Γραμμένος κατάφερε να αποσπάσει από το σύνολο, λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Sir John Eliot Gardiner με τη Βασιλική Ορχήστρα του Concertgebouw πριν μερικές σεζόν».

Στο τέλος της συναυλίας, έπειτα από το τιμητικό standing ovation του κοινού που διήρκησε για αρκετά λεπτά, οι μουσικοί της ορχήστρας ερμήνευσαν ως χορωδιακό σύνολο το μυσταγωγικό Bogoroditse Devo από τον Εσπερινό του Rachmaninoff, ένα από τα πιο κατανυκτικά έργα του συνθέτη.

Τη νέα καλλιτεχνική σεζόν, η ΕΛΣΟΝ θα δώσει μεταξύ άλλων, μία συναυλία στις 20 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια σύμπραξη με τον σπουδαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο και τον πολυβραβευμένο νεαρό βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη–Πέτριν, υπό τη μουσική διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.