Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας απηύθυνε δημόσια έκκληση για τη συγκέντρωση 7,7 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο την αγορά εκατοντάδων ανέκδοτων χειρογράφων του Μαρσέλ Προυστ, μεταξύ των οποίων και κείμενα που σχετίζονται με την περίφημη μαντλέν, το γλυκό που ταυτίστηκε με μια έκρηξη αναμνήσεων από την παιδική ηλικία του συγγραφέα.

Μέρος των χειρογράφων, τα οποία θα τεθούν προς πώληση από τους απογόνους του συγγραφέα και περιλαμβάνουν νεανικά του κείμενα, επιστολές προς την μητέρα του και τους εκδότες του, ποιήματα, προσχέδια έργων και δοκίμια, παρουσιάστηκαν από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν γραπτά από την περίοδο 1907 -1909 τα οποία αποκαλύπτουν τη διαδικασία συγγραφής του επεισοδίου της μαντλέν, μιας από τις πιο διάσημες σελίδες στο έργο του Μαρσέλ Προυστ και πώς «ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί, γίνεται μια φρυγανισμένη φέτα, ένα παξιμάδι και τέλος μία μαντλέν», όπως αναφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας σε ανακοίνωση της.

Στο έργο του «Από τη μεριά του Σουάν» (πρώτος τόμος από το «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο»), ο Προυστ γράφει: «Και ξαφνικά η ανάμνησή μου επέστρεψε. Η γεύση ήταν αυτή του μικρού κομματιού μαντλέν που τα κυριακάτικα πρωινά στο Κομπρέ, όταν πήγαινα να της πω καλημέρα στο δωμάτιό της, μου πρόσφερε η θεία μου Λεονί αφού το βουτούσε στο τσάι της ή στο τίλιο. Η θέα της μικρής μαντλέν δεν μου θύμιζε τίποτα πριν τη δοκιμάσω (…)».

Η έκφραση «μαντλέν του Προυστ» χρησιμοποιείται έκτοτε συχνά για να ανακαλέσει στοιχεία – αντικείμενα, ήχους, μυρωδιές – που ανασύρουν βαθιές αναμνήσεις.

«Η ανακάλυψη αυτής της ανεκτίμητης και μέχρι τώρα άγνωστης συλλογής αποτελεί ένα γεγονός για τη χώρα μας», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, Ζιλ Πεκού, ο οποίος επισήμανε ότι «με την απόκτηση των χειρογράφων αυτών η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αποκτήσει το σημαντικότερο αρχείο Μαρσέλ Προυστ στον κόσμο».

Το 2018, ένα αντίτυπο του «Από τη μεριά του Σουάν», το οποίο ο Προυστ είχε αφιερώσει στην ερωμένη του, πωλήθηκε έναντι 1,51 εκατομμυρίων ευρώ (1,7 εκατομμύρια δολάρια) από τον οίκο Sotheby’s, ποσό που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για γαλλικό βιβλίο, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Με πληροφορίες από France 24