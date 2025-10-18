Σε συνέντευξη που έδωσε στην British Vogue, η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε πως δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένη με τη δουλειά που έκανε η βιογράφος της, Έιμι Οντέλ, στο βιβλίο «Gwyneth: The Biography», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο.

Στη βιογραφία αυτή, η Οντέλ αναλαμβάνει την περίπλοκη –αλλά και ιδιαίτερα απολαυστική– αποστολή να σκιαγραφήσει τους πολλούς και συχνά αντιφατικούς ρόλους της Πάλτροου, μέσα από 200 διαφορετικές συνεντεύξεις, προσπαθώντας να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τον καθένα, καθώς και την άνοδο της στον κόσμο του θεάματος. Από την αρχή του βιβλίου της, ξεκαθαρίζει πόσο δύσκολο ήταν να αποκτήσει πρόσβαση στη «μάλλον άπιαστη» ηθοποιό, γκουρού και CEO.

Advertisement

Advertisement

Μπορεί η ίδια, όπως φρόντισε να τονίσει, να μην διάβασε το βιβλίο, αλλά ο σύζυγός της, παραγωγός αι σεναριογράφος, Μπραντ Φάλτσακ, το έκανε.

«Ο σύζυγός μου το ξεφύλλισε, γιατί τον ρώτησα: “Τι γράφει μέσα;”. Μου απάντησε: “Είναι σαν να έθεσε κάποιος μία εντολή στο ChatGPT λέγοντας: πάρε όλα τα άρθρα της Daily Mail και γράψε μια βιογραφία για τη Γκουίνεθ Πάλτροου”».

Η 53χρονη ηθοποιός πρόσθεσε: «Έχασε πραγματικα το νόημα, την αλήθεια του ποια είμαι, τον αντίκτυπο που έχω. Ο Μπραντ μού είπε: “Είναι απλώς κακό. Κακογραμμένο”. Όσα είδα να αναπαράγονται στο People και σε άλλα μέσα, ήταν όλα ανοησίες, πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είπα αλλά δεν το είχα κάνει ποτέ».

Στη συνέχεια, μιλώντας για το γεγονός ότι η Οντέλ έτυχε να είναι η συγγραφέας της βιογραφίας της, η Πάλτροου σχολίασε σκωπτικά: «Είναι πολύ σεξιστικό. Είπα: “Συγγνώμη, γιατί οι άντρες παίρνουν τον Γουόλτερ Άιζακσον κι εγώ παίρνω αυτή τη δήθεν συγγραφέα;».

Advertisement

Ο Άιζακσον, δημοσιογράφος και συγγραφέας, έχει επιμεληθεί βιογραφίες για σπουδαίες προσωπικότητες, όπως είναι οι Στίβεν Τζομπς, Λεονάρντο ντα Βίντσι και Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Παράλληλα, η βιογραφία της Πάλτροου από την Οντέλ προκάλεσε αντιδράσεις καθώς αναφέρθηκε σε ένα «τοξικό» εργασιακό περιβάλλον στην εταιρεία Goop, γεγονός που η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, βρήκε απολύτως ανακριβές.

«Κάτι τέτοιο μπορεί να με τρελάνει, διότι δεν ευσταθεί. Πράγματι είχαμε μερικούς προβληματικούς συνεργάτες και επειδή φοβόμουν τις εντάσεις, ίσως δεν το αντιμετώπισα όσο άμεσα και καλύτερα έπρεπε. Μία τέτοια κατάσταση, μπορεί σίγουρα να επηρεάσει την ομάδα, και αναλαμβάνω πλήρως την ευθήνη. Ωστόσο, υπάρχει μια υπέροχη εργασιακή κουλτούρα για την οποία είμαι πολύ περήφανη και έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να το πετύχω», φρόντισε να διευκρινίσει.

Advertisement

«Αυτού του είδους τα δημοσιεύματα με ενοχλούν, καθώς επηρεάζουν την ομάδα μου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω», κατέληξε η Πάλτροου.

Με πληροφορίες από Deadline

Advertisement