Η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφήθηκαν μαζί για πρώτη φορά.

Οι δύο σταρ του κινηματογράφου εμφανίστηκαν.. αγκαζέ στο event «Hollywood Reporter Women In Entertainment» την Τετάρτη, αφού αμφότερες κέρδισαν βραβεία: η Λόπεζ έλαβε το φετινό βραβείο «Equity in Entertainment Award» και η Πάλτροου το βραβείο «Sherry Lansing Leadership Award».

Advertisement

Advertisement

Παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα φιλικές μεταξύ τους, καθώς και οι δύο χαμογελούσαν κατά τη διάρκεια του γκαλά πρωινού που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Beverly Hills Hotel.

Honorees Gwyneth Paltrow and Jennifer Lopez stun at THR's annual #WOMENinENTERTAINMENT breakfast gala, presented by @lifetimetv pic.twitter.com/OxCWQL3i24 — The Hollywood Reporter (@THR) December 3, 2025

Όπως ανέφερε η Daily Mail, οι δύο σταρ έχουν πλέον καλές σχέσεις μεταξύ τους μετά από μια κόντρα που διήρκεσε πάνω από 25 χρόνια.

«Τα πάνε καλά, είναι φίλες», δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail. «Δεν υπάρχει ψυχρότητα, δεν υπάρχουν κακές εντυπώσεις, τα πάνε καλά».

Φαίνεται λοιπόν πως θάψανε το τσεκούρι του πολέμου μετά την κριτική που άσκησε η Λόπεζ στην Πάλτροου σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Movieline το 1998, όπου είπε ότι η ξανθιά ηθοποιός ήταν πιο γνωστή για την σχέση της με τον Μπραντ Πιτ παρά για τις πολυάριθμες ταινίες της.

Advertisement

Jennifer Lopez and Gwyneth Paltrow at THR’s Women in Entertainment Gala. pic.twitter.com/OVxEBZAwuq — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 3, 2025

Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο διάσημων γυναικών είχε ήδη να αχνοφαίνεται εδώ και λίγα χρόνια.

Όταν η Λόπεζ παντρεύτηκε τον πρώην σύζυγο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Μπεν Aφλεκ το 2022, η Πάλτροου σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «H αγάπη δεν κρύβεται».

Advertisement

Η Πάλτροου και ο Aφλεκ είχαν μια… διακοπτόμενη σχέση για περίπου τρία χρόνια, από το 1997 έως το 2000. Η Λόπεζ και ο Aφλεκ είχαν δύο σχέσεις: η πρώτη κράτησε από το 2002 έως το 2004 και τη δεύτερη από το 2021 έως το διαζύγιό τους στις αρχές του 2025.