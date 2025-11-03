Η αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου ορίστηκε νέα Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού.

«Ο ορισμός μου από την UNESCO ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη», αναφέρει η Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου σε δήλωση της. Και προσθέτει: «Σε αυτήν την δύσκολη εποχή συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάγκη να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλλω στο όραμα και στο έργο του Οργανισμού και στις απαιτήσεις του ρόλου μου, με αφοσίωση, σεβασμό και βαθιά πίστη στην δύναμη του πολιτισμού να χτίζει γέφυρες και να καλλιεργεί κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων».

Four new voices join the UNESCO family!

🎬 Gael García Bernal

📚 Her Highness Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi

💡 Ibrahim Magassa

🏛️ Costantza Sbokou-Constantakopoulou



Appointed by Director-General @AAzoulay as @UNESCO Goodwill Ambassadors, they’ll help advance education,… pic.twitter.com/G9BZHGpiAy — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) October 28, 2025

Η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού, του πολιτισμού και της καινοτομίας, ενώ έχει έντονη ανθρωπιστική δράση στην Ελλάδα και διεθνώς.

Καθ’ όλη την πορεία της στους τομείς της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής, έχει αφιερωθεί στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων έργων στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στην βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συμμετοχή.

Είναι πρόεδρος της ξενοδοχειακής εταιρείας Phāea Α.Ε., η οποία στηρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία μέσω της ανάπτυξης αυθεντικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος. Είναι, επίσης, Executive Architect της TEMES A.E., φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, του νέου προορισμού The Ilisian στην Αθήνα, καθώς και δύο ξενοδοχείων και οικιστικών συγκροτήματων στο The Ellinikon.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση οικονομικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών. Υπηρετεί ως μέλος διοικητικών συμβουλίων σε οργανισμούς και ιδρύματα της Ελλάδος, εστιάζοντας στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης και της οικονομικής βιωσιμότητάς τους, καθώς και στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Είναι μέλος Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Μουσείου Μπενάκη και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (ΙΚΒΚΚ), το οποίο συμβάλλει στην δημιουργία νέων μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης για τη Μεσσηνία. Παράλληλα, συνεισφέρει σε προγράμματα ανθρωπιστικής κρίσης, παρέχοντας στήριξη μεταξύ άλλων σε ευάλωτες οικογένειες, νοσοκομεία και ιατρικά ιδρύματα σε Μεσσηνία, Αθήνα και Κρήτη. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συμμετοχής της στο ΙΚΒΚΚ, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες όπως η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανακούφισης από τον Σεισμό στην Αντιόχεια, η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Τουρκίας» του ΕΛΙΑΜΕΠ, και η δημιουργία του project «Stepping Stone» – πρόγραμμα για την ένταξη προσφύγων σε συνεργασία με τη METAdrasi, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Μ.Κ.Ο. «ΕΡΓΟ-TAΞH-O», η οποία την περίοδο 2013–2014 ανακαίνισε σημαντικούς χώρους σε οκτώ δημόσια δημοτικά σχολεία στην Αθήνα, ενεργοποιώντας για το έργο αυτό τις σχολικές κοινότητες.

Θέλοντας να συμβάλει στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της γενέτειράς της, ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει στα Ανώγεια της Κρήτης ένα πρότυπο πολιτιστικό χώρο αφιερωμένο στη διατήρηση και στην αναβίωση της παραδοσιακής κρητικής υφαντικής τέχνης.

Από το 2014 συμμετέχει στο Δ.Σ. της Endeavor Greece, όπου και διατελεί ως πρόεδρος από το 2017. Η Endeavor Greece, ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί μέρος ενός παγκοσμίου δικτύου στήριξης επιχειρηματιών υψηλού αντίκτυπου. Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός έχει αναπτυχθεί δυναμικά και συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας της Ελλάδας.

Επίσης, το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο «Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως αναγνώριση της συμβολής της στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Advisory Board του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο Dean’s Leadership Council του Harvard GSD και στο Board of Visitors του Engineering School του Πανεπιστημίου Columbia.

Η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Graduate School of Design του Πανεπιστημίου Harvard. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και ισπανικά.

Γεννήθηκε στην Κρήτη, κατοικεί στην Αθήνα και είναι παντρεμένη με τον Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά.