Εντονές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η είδηση ότι η χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ο πατσάς να ενταχθεί στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως ελληνικό πιάτο.

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη πριν από δύο χρόνια, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν την Αθήνα για «οικειοποίηση» ενός φαγητού που όπως υποστηρίζουν έχει επί αιώνες βαθιές ρίζες στην οθωμανική παράδοση.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσαρούχα, ιδιοκτήτη ενός από τα παλαιότερα πατσατζίδικα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το Σάββατο 7/2, πριν από λίγο καιρό κατατέθηκε ο τελικός φάκελος στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συγκεκριμένα στο Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Πλέον, οι άνθρωποι του χώρου στη Θεσσαλονίκη αναμένουν την έγκριση, ώστε στη συνέχεια ο φάκελος να προωθηθεί και στην UNESCO. Ο κ. Τσαρούχας εξηγεί ότι η διαδικασία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2024, σε συνεργασία με τη συγγραφέα Λένα Οφλίδη, η οποία έχει γράψει το μοναδικό βιβλίο αφιερωμένο στον πατσά. «Έχουμε καταθέσει έναν φάκελο δώδεκα σελίδων, με κάθε λεπτομέρεια για τον πατσά. Πρόκειται για μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση, που περιλαμβάνει τη διαδικασία παρασκευής, τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή, την ιστορία του εδέσματος, καθώς και τα οφέλη του», επισημαίνει.

Όπως τονίζει, στον φάκελο έχουν ενταχθεί όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, βασισμένα όμως σε ακριβή και τεκμηριωμένα δεδομένα, τα οποία καθορίζουν την ταυτότητα του πατσά και ειδικότερα την τεχνογνωσία του.

Yunanistan şimdi de 'işkembe çorbası bizim' diyor! UNESCO'ya başvurduhttps://t.co/sUqEFHVh1N — Haber Global (@HaberGlobal) February 18, 2026

«Ο πατσάς αποτελεί τουρκικό πιάτο εδώ και αιώνες»

Το θέμα πήρε διαστάσεις στον τουρκικό Τύπο ο οποίος μάλιστα εντάσσει την υπόθεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «δεκαετιών γαστρονομικής αντιπαλότητας» έπειτα κι από άλλες «ελληνικές προσπάθειες οικειοποίησης κοινών γεύσεων όπως ο μπακλαβάς, το τζατζίκι και το ντονέρ».

Η Habertürk σε δημοσίευμά της με τίτλο «Η Ελλάδα ξεκινά πρωτοβουλία για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του πατσά», ανέφερε ότι η Ελλάδα «ετοιμάζεται να συμπεριλάβει τη σούπα από πατσά, ένα πιάτο που καταναλώνεται στην Τουρκία εδώ και αιώνες, στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Ο Tούρκος γαστρονόμος Ρετζέπ Ιντζετζίκ, σε δήλωσή του στο Habertürk TV, είπε: «Είναι καλό που διεκδικούν τον πατσά ως δικό τους, αλλά αυτός ανήκει αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας και οι Έλληνες δεν μπορούν ποτέ να μας τον πάρουν», προσθέτοντας ότι ο πατσάς παρασκευάζονταν από μη μουσουλμάνους κατά την οθωμανική περίοδο. Το δημοσίευμα κάνει εκτενή αναφορά στη βαθιά ριζωμένη παρουσία της σούπας από πατσά στην τουρκική κουζίνα, επισημαίνοντας ότι το πιάτο καταναλώνεται σε όλη τη χώρα και ότι σε πολλές πόλεις, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη, λειτουργούν 24ωρα καταστήματα που σερβίρουν το συγκεκριμένο έδεσμα.

Επιπλέον , η Habertürk αναφέρει ότι ιστορία της σούπας από πατσά (ποδαράκια) στην Ανατολία χρονολογείται από την οθωμανική περίοδο. «Είναι γνωστό ότι ο (σ.σ ο Οθωμανός εξερευνητής) Eβλίγια Τσελέμπι, στο ταξιδωτικό του ημερολόγιο Seyahatname (Βιβλίο Ταξιδιών) του, ανέφερε τους πωλητές σούπας πατσά ενώ περιέγραφε τη ζωή στην αγορά της Κωνσταντινούπολης τον 17ο αιώνα».

Επιπλέον το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως «Ακαδημαϊκές μελέτες πάνω στην οθωμανική κουζίνα δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση πατσά ήταν ευρέως διαδεδομένη, από τα οθωμανικά ανάκτορα μέχρι την λαϊκή κουζίνα».

H εθνικιστική εφημερίδα Yeniçağ ανεβάζει ακόμα πιο πολύ τους τόνους αφού το σχετικό της δημοσίευμα τιτλοφορείται ως «Η Ελλάδα έχει βάλει στο μάτι την τουρκική κουζίνα – Θέλουν να μας πάρουν τον πατσά».

Επικαλείται εκπροσώπου της τουρκικής γαστρονομίας οι οποίοι δηλώνουν ότι η σούπα από πατσά έχει βαθύτερες ρίζες στην Τουρκία λόγω των μεθόδων παρασκευής και των τελετουργικών σερβιρίσματος.

«Η σούπα από πατσά είναι γνωστή στην Τουρκία ως αναπόσπαστο μέρος της νυχτερινής κουλτούρας και ως πιάτο που καταναλώνεται για τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία. Μετά τη διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για το μπακλαβά και το ντονέρ κεμπάπ, τώρα λέγεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να συμπεριλάβει τη σούπα από πατσά στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO», γράφει η Yeniçağ.

Onedio: «Απίστευτο! Η Ελλάδα διεκδικεί τον πατσά ως δικό της πιάτο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ιστοσελίδα Onedio, με τίτλο «Είναι απίστευτο! Η Ελλάδα προσπαθεί τώρα να διεκδικήσει τον πατσά ως δικό της», κάνοντας λόγο για «διεθνή ανταγωνισμό εμπορικού σήματος» γύρω από ένα έδεσμα «με βαθιές ρίζες στην τουρκική κουζίνα, από τη λαϊκή κουλτούρα του δρόμου έως την κουζίνα του παλατιού».

«Αυτή η (σ.σ ελληνική) κίνηση έχει πυροδοτήσει μια νέα συζήτηση στον κόσμο της γαστρονομίας. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα του πατσά είναι κατά κύριο λόγο ανατολική και οθωμανική κληρονομιά και επισημαίνουν ότι η “οικειοποίηση” αυτoύ του εδέσματος έρχεται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα. Αν και είναι γνωστό ότι ο πατσάς ήταν επίσης διαδεδομένος μεταξύ των μη μουσουλμάνων υπηκόων κατά την οθωμανική περίοδο, τονίζεται ότι ο πραγματικός χαρακτήρας του πιάτου ανήκει σε αυτές τις περιοχές (σ.σ της Ανατολίας). Το ταξίδι της σούπας από πατσά στις ανατολικές περιοχές δεν θεωρείται απλώς ένα πιάτο, αλλά μια κληρονομιά της αστικής κουλτούρας», αναφέρει η Onedio.

pic.twitter.com/qo7lvzvIsW

Sözcü: «Και οι δύο πλευρές του Αιγαίου παρακολουθούν με ενδιαφέρον για να δει αν αυτός ο γαστρονομικός ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε διπλωματική κρίση»

Τέλος, η εφημερίδα Sözcü, αναφέρει πως: «Ένα νέο κεφάλαιο προστέθηκε στον δεκαετή γαστρονομικό πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Μετά από άλλα κοινά πιάτα όπως ο μπακλαβάς, το τζατζίκι και το ντονέρ (κεμπάπ), ο νέος στόχος της αθηναϊκής κυβέρνησης είναι σαφής… Οι ειδικοί της γαστρονομίας δηλώνουν ότι η σούπα από πατσά έχει μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα στην Τουρκία (σ.σ σε σχέση με την Ελλάδα), από το καρύκευμα και το ξίδι σκόρδου μέχρι την παρουσίασή της και τις παραδόσεις στα παραδοσιακά τουρκικά εστιατόρια. Οι πρεσβευτές της τουρκικής γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι, σε απάντηση στην κίνηση της Αθήνας, η Τουρκία θα πρέπει επίσης να προετοιμάσει τη δική της υποψηφιότητα (σ.σ για ένταξη στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO) και να προστατεύσει αυτή τη βαθιά ριζωμένη κληρονομιά.

Μάλιστα η Sözcü το πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα τονίζοντας: «Ενώ διάφορα πιάτα από εντόσθια αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια σε όλη την Ευρώπη, παραμένει ασαφές πώς θα προχωρήσει η διαδικασία της UNESCO και ποια αίτηση χώρας θα γίνει αποδεκτή. Και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, η συζήτηση για το “ποια σούπα από πατσά είναι η καλύτερη;” έχει ήδη ενταθεί. Το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον για να δει αν αυτός ο γαστρονομικός ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε διπλωματική κρίση ή σε ανταλλαγή πολιτιστικών πλούτων».