Η παράσταση «Πριν ανοίξουμε φτερά» ολοκληρώνει τον κύκλο της στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 23 Νοεμβρίου. Το έργο του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους θα συνεχίσει το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, από 19 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026, στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Το «Πριν ανοίξουμε φτερά» ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα και η απώλεια. Ο Ζελέρ ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ και φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες στα αέναα δίπολα της ζωής: το παρόν και το παρελθόν, την ευθύνη και την ελευθερία, την απώλεια και την αγάπη.

Advertisement

Advertisement

Ο Αντρέ και η Μαντλέν ζουν μαζί μια ζωή. Όμως κάτι αρχίζει να αλλάζει: η μνήμη διαρρηγνύεται, ο χρόνος διπλώνεται και το διαμέρισμά τους γίνεται ένας λαβύρινθος. Οι κόρες τους προσπαθούν να τους στηρίξουν, αλλά τί κάνεις όταν αυτός που αγαπάς αρχίζει να χάνεται μπροστά στα μάτια σου; Ο Ζελέρ, με λεπτότητα και ευαισθησία, γράφει ένα βαθιά ανθρώπινο έργο για την αποσύνθεση – και την αντοχή – της αγάπης. Μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς μνήμη; Τι σημαίνει να φεύγεις όταν ακόμη είσαι παρών; Ποια αλήθεια αξίζει περισσότερο, η υποκειμενική ή αντικειμενική; Το έργο είναι αποκαλυπτικό και όχι διδακτικό. Σε προκαλεί να θυμηθείς πριν μάθεις, να αισθανθείς πριν καταλάβεις.

Τον κεντρικό ρόλο του Αντρέ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καταλειφός. Μαζί του, η Ζωή Ρηγοπούλου, η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η Φιόνα Γεωργιάδη, ο Σαράντος Γεωγλερής και η Ντίνα Αβαγιανού.

Η παράσταση θα δώσει τη σκυτάλη στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν, που θα κάνει πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 5 Δεκεμβρίου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Advertisement

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Advertisement

Κοστούμια: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Video art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Ψυλλάς

Advertisement

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Φωτογραφίες & Graphic design: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διανομή

Advertisement

Αντρέ, ο πατέρας: Δημήτρης Καταλειφός

Advertisement

Μαντλέν, η μητέρα: Ζωή Ρηγοπούλου

Αν, η κόρη: Μαρκέλλα Γιαννάτου

Ελίζ, η δεύτερη κόρη: Φιόνα Γεωργιάδη

Advertisement

Μια γυναίκα: Ντίνα Αβαγιανού

Ένας άνδρας: Σαράντος Γεωγλερής

Info

Παραστάσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έως 23/11

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 17:30 & στις 21:00

Κυριακή στις 19:00