Η «Λόλα», η θρυλική κινηματογραφική ηρωίδα της Τρούμπας, ζωντανεύει στη θεατρική σκηνή. Το εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, με τους Τζένη Καρέζη, Νίκο Κούρκουλο, Παντελή Ζερβό, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, άφησε εποχή.

Η «Λόλα» (1964), με τη Βίκυ Μοσχολιού να τραγουδά «Του ήλιου χάθηκε το φως» σε μιά από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου, έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της και έγινε θρύλος.

Η Τζένη Καρέζη στη «Λόλα» (1964) – Φωτογραφία Φίνος Φιλμ

Έξι δεκαετίες μετά, η ιστορία αναβιώνει για πρώτη φορά στο θέατρο. Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με πρωταγωνιστές την Έλλη Τρίγγου, τον Γιάννη Στάνκογλου και τον Γιώργο Γάλλο.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή.

Ονειρεύεται να επιβιώσει.

Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης -ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος- κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι.

Έλλη Τρίγγου

Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας και Ευριδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δεν συγχωρεί.

Γιάννης Στάνκογλου

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο, Μαρίζα Τσάρη, Κώστα Ξυκομηνό, Τάσο Σωτηράκη, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Παναγιώτη Ιωακείμ σε ένα 20μελή θίασο.

Γιώργος Γάλλος

Info

Θέατρο Παλλάς

Έναρξη 30 Ιανουαρίου 2026

Για 20 παραστάσεις

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00

Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr

Early Bird για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι 10/11

