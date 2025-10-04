Ένα ανοιχτό πάρτι στους δρόμους γύρω από τη Στέγη και «μια τούρτα γενεθλίων που δεν κόβεται -γιατί ανήκει σε όλους, όλες, όλα με κάθε της στρώση της να συμβολίζει και ένα διαφορετικό κομμάτι από τη δεκαπεντάχρονη διαδρομή της Στέγης». Στις 9 Οκτωβρίου, η Στέγη μας καλεί να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε το happy birthday και να σβήσουμε τα 15 κεράκια μαζί.

Headliners του φετινού street party της Στέγης είναι οι Daniel Avery b2b με τον JG Wilkes των Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο set που φέρνει την club culture στους δρόμους του Νέου Κόσμου, κρατώντας ζωντανή στη μνήμη μας την ενέργεια και τη μουσική ευφυία του JD Twitch που σφράγισε τη μουσική κουλτούρα με το ντουέτο των Optimo. Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται με τη μουσική του τον παλμό της πόλης, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman μαζί με special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats συγχρονίζονται δυνατά, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Η γιορτή, σε συνεργασία με το Plisskën Festival, ξεκινά από νωρίς, με ένα πολύχρωμο session για όλη την οικογένεια από το Bobos Arts Festival, γεμάτο μουσική, παιχνίδι και χορό. Φέτος, το street πάρτι της Στέγης δεν είναι απλώς ένα event, είναι ένας τόπος συνάντησης. Μια ανοιχτή αγκαλιά όπου χωράει κάθε σώμα και ρυθμός.

Πρόγραμμα

18:30 – 19:30 | Παιδικό Session από το Bobos Arts Festival

18:45 – 19:30 (On stage) | “Kalimera Circus show” – Βαριετέ σόου με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, με ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγικά και ζωντανή μουσική (τύπου New Orleans Brass band)

18:30 – 19:30 (Παράλληλη δράση) | Facepainting

18:30 – 18:45 (Παράλληλη δράση) | Επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το Bobos Family Radio

19:30 – 20:15 | pink.wav

20:15 – 21:00 | METAMAN + Special Guests

21:00 – 21:45 | Madam X

21:45 – 22:30 | BUZZ

22:30 | Daniel Avery b2b OPTIMO

Το πάρτι της Στέγης προσβάσιμο σε όλους

Με απτικούς χάρτες (piaf), QR κωδικούς με ακουστική περιγραφή, διερμηνεία των live στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οπτικοποίηση του ήχου, wearables, sensory kits, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο quiet space για κάθε άτομο που χρειάζεται μια παύση, ενώ shuttle buses εξασφαλίζουν την άνετη μετακίνηση όσων τη χρειάζονται.

Για τους χρήστες και χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου, προβλέπεται υπερυψωμένη πλατφόρμα με απρόσκοπτη ορατότητα, καθώς και χαμηλά σημεία πρόσβασης σε μπαρ και καντίνες για άνετη εξυπηρέτηση. Τα μενού είναι διαθέσιμα σε QR code, ενώ θα υπάρχει access info point στον χώρο του πάρτι με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα.

OPTIMO

Οι Optimo (Espacio) ιδρύθηκαν από τους JD Twitch και JG Wilkes, μια συνεργασία πάνω από 28 χρόνια που τους χάρισε παγκόσμια αναγνώριση για τα αξέχαστα και εκστατικά DJ sets τους. Γνωστοί για την ασυμβίβαστη προσέγγισή τους στα μουσικά είδη και την άρνησή τους να περιοριστούν από καθιερωμένες κατηγοριοποιήσεις, οδήγησαν τον ήχο τους σε περιοχές πολύ πέρα από τα συμβατικά όρια της club μουσικής. Το δίδυμο ξεκίνησε το εβδομαδιαίο πάρτι “Optimo (Espacio)” στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο του 1997, το οποίο συνεχίστηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Φιλοξενούμενο στο Sub Club, το πάρτι έγινε γρήγορα το επίκεντρο της σκωτσέζικης club κουλτούρας και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά club nights των τελευταίων δύο δεκαετιών – κερδίζοντας μεταξύ άλλων και τον τίτλο “Club of the Year” από το περιοδικό Mixmag. Οι Optimo απέκτησαν για πρώτη φορά διεθνή αναγνώριση με την κυκλοφορία του “How to Kill the DJ (Part 2)” το 2004. Αυτό το πολυσυζητημένο mix τούς άνοιξε τον δρόμο για παγκόσμιες περιοδείες. Τα επόμενα χρόνια μετέφεραν την αισθητική των Optimo πάρτι σε πάνω από 50 χώρες σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική, Αυστραλία και Ασία. Οι επόμενες κυκλοφορίες τους επιβεβαίωσαν το ρηξικέλευθο πνεύμα τους, διευρύνοντας τα όρια του τι μπορεί να είναι ένα DJ mix και τι μουσικά στοιχεία μπορεί να περιέχει. Οι κυκλοφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα “Psyche Out” (Eskimo Recordings), “20 Years Underground” (Soma), “Walkabout” (Endless Flight), “In Order to Edit” (R&S), και “Sleepwalk” (Domino Recordings), με αποκορύφωμα το καταιγιστικό “Fabric 52 – Optimo (Espacio)” στη σειρά του Fabric. Τα mixes και τα ζωντανά DJ sets τους έχουν εδραιώσει τη φήμη των Optimo ως διαμορφωτών τάσεων, με πάθος για την ανακάλυψη μουσικής τόσο από το παρελθόν όσο και το παρόν ώστε να δημιουργούν εμπειρίες με φουτουριστικό πνεύμα σε κλαμπ και φεστιβάλ. Οι Optimo (με τον JG Wilkes πλέον ενεργό) συνεχίζουν τις περιοδείες τους σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και αλλού. Διατηρούν residencies στο Phonox στο Λονδίνο, στο Nitsa (Apolo) στη Βαρκελώνη και στο Berkeley Suite στη Γλασκώβη. Ο ήχος τους μεταδίδεται επίσης κάθε μήνα στον αναγνωρισμένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό NTS Live, προσφέροντας μια επίκαιρη και ενημερωμένη ματιά στο συναρπαστικό σύμπαν των Optimo. Το 2022 ξεκίνησαν το Watching Trees Festival μαζί με τους συνεργάτες τους από το Ransom Note, το οποίο προτάθηκε από το DJ Magazine ως ένα από τα καλύτερα μπουτίκ φεστιβάλ της χρονιάς. Οι Optimo (Espacio) παραμένουν βαθιά συνδεδεμένοι με την τοπική κοινότητα της Γλασκώβης, ενισχύοντας δράσεις για την υποστήριξη προσφύγων, τραπεζών τροφίμων και αντιρατσιστικών πρωτοβουλιών. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρώσει πάνω από 250.000 λίρες για οργανισμούς στη Γλασκώβη και αλλού. Το τελικό και ουσιώδες συστατικό της επιτυχίας των Optimo είναι ο κόσμος. Κάθε set διαμορφώνεται από την ενέργεια και τη δυναμική του εκάστοτε κοινού – είτε σε ένα μικρό υπόγειο πάρτι, είτε στην κεντρική αίθουσα ενός superclub, είτε στη σκηνή ενός φεστιβάλ, είτε σε ένα γήπεδο με χιλιάδες παρευρισκόμενους. Όλα πηγάζουν από το πνεύμα της συνάντησης και τον ρυθμό της στιγμής. Είναι ο ενθουσιασμός κάθε κοινού, όπου κι αν βρίσκονται, που τροφοδοτεί τη διάθεση και τη δημιουργικότητα των Optimo. “We Love Your Ears!”

Daniel Avery

Ο Daniel Avery είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς και ανατρεπτικούς παραγωγούς και DJs της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής. Με το εμβληματικό του άλμπουμ Drone Logic καθιερώθηκε ως ένας καλλιτέχνης που συνδυάζει το techno, το acid και τα σκοτεινά ηλεκτρονικά ηχοτοπία με μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας.

Στη συνέχεια, με δουλειές όπως το Song for Alpha και το πρόσφατο Ultra Truth, ο Avery έδειξε την ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στον club ήχο και την πειραματική electronica, δημιουργώντας μουσική που λειτουργεί τόσο στην πίστα όσο και για προσωπική ακρόαση. Έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ και clubs στον κόσμο, ενώ οι συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως ο Alessandro Cortini (Nine Inch Nails) αναδεικνύουν το εύρος και τη διαρκή εξέλιξή του.

Η μουσική του είναι σκοτεινή αλλά λυτρωτική, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και βαθύ groove, κάνοντας κάθε του DJ set μια καθηλωτική εμπειρία.

Buzz

Ο Buzz, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής hip-hop σκηνής και ενεργό μέλος του ιστορικού διδύμου Zoro & Buzz, επιστρέφει με φόρα στα αθηναϊκά stages για μια βραδιά γεμάτη ένταση και αυθεντικότητα.

Buzz

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Περιστέρι, μεταφέρει μέσα από τη μουσική και τους κοινωνικά φορτισμένους στίχους του τον παλμό της πόλης και την ωμή αλήθεια της καθημερινότητας. Από το ντεμπούτο «Λεωφόρος Καβάλας» μέχρι το εμβληματικό “Street Business”, ο Buzz έχει χαράξει μια πορεία γεμάτη συνέπεια και χαρακτήρα, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Zoro.

Madam X

Η Madam X έχει αναδιαμορφώσει το βρετανικό underground την τελευταία δεκαετία, ως μια DJ που δεν κατατάσσεται εύκολα σε είδη, καθώς και ως οραματίστρια μέσω του δικού της label, KAIZEN. Με αφετηρία την έντονη επιθυμία της για καινοτομία και με το πάθος της για παρεκκλίσεις, κέρδισε επάξια τη θέση της ως μια από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες της σύγχρονης club μουσικής.

Madam X

Το ντεμπούτο EP της, “Homecoming” (2024), είναι μια ισχυρή δήλωση αυτού του οράματος. Μια άρτια σχεδιασμένη κυκλοφορία που τιμά τόσο τις μουσικές της ρίζες στη rave κουλτούρα όσο και τη δέκατη επέτειο της KAIZEN, το “Homecoming” είναι χτισμένο με τους ήχους που πυροδότησαν το πάθος της για το underground, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή της να ωθεί τα όρια και να απορρίπτει τις τρέχουσες μόδες.

Βρίσκοντας υποστήριξη από καλλιτέχνες όπως οι Jamie XX, Laurent Garnier και James Blake, και με το κομμάτι “Hoodlum FC” να διεισδύει ταχύτατα σε playlists και festival sets, ελάχιστοι DJs μπορούν να ισχυριστούν ότι το ντεμπούτο τους προκάλεσε τόσο μνημειώδη ανταπόκριση.

Εδραιωμένα στην πίεση του dubstep και στην ορμή της techno, τα bass DJ sets της αποτελούν ένα masterclass στην αφήγηση ιστοριών, που τροφοδοτούνται από στόχευση, sub-heavy τύμπανα και ωμή ενέργεια, σχεδιασμένα για μικρά υπόγεια με μεγάλα ηχοσυστήματα. Μέσα από το label KAIZEN και τα club nights που διοργανώνει, η Madam X έχει συμβάλει στην ανάδειξη ορισμένων από τις πιο συναρπαστικές και πρωτοποριακές φωνές της club μουσικής, με κυκλοφορίες καλλιτεχνών όπως οι Walton, Biome και Cartridge, που έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

Με εξάχρονη ραδιοφωνική παρουσία στο NTS, θητεία στο BBC Radio 1 και τη μηνιαία της εκπομπή στον αθηναϊκό σταθμό Stegi.Radio, η Madam X έχει εδραιώσει δυναμικά την παρουσία της στα ερτζιανά. Όταν δεν βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, περιοδεύει σε όλο τον κόσμο ως μία από τις πιο περιζήτητες DJs σήμερα.

Αλλά δεν είναι μόνο η μουσική που χαρακτηρίζει τη Madam X. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποφάσισε να δημιουργήσει το MDMXERCISE – έναν καινοτόμο συνδυασμό μουσικής και άσκησης, σε συνεργασία με την αδερφή της. Μέσα από online προγράμματα γυμναστικής, συνοδευόμενα από αποκλειστικά DJ mixes ενός all-star line-up που περιλάμβανε ονόματα όπως οι Hudson Mohawke, Sherelle και Sally C, το MDMXERCISE πρόσφερε μια μοναδική αίσθηση σύνδεσης σε μια περίοδο απομόνωσης – μια έμπρακτη απόδειξη της ικανότητας της Madam X να προσαρμόζεται και να παραμένει σε επαφή με την κοινότητά της.

Από την κυκλοφορία δίσκων βινυλίου ως τη διοργάνωση sets που αψηφούν κάθε είδους μουσική νόρμα, η Madam X συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του τι μπορεί να είναι η club μουσική. Καθώς εξελίσσεται και καινοτομεί διαρκώς, η Madam X περνά σε μια περίοδο όπου η κληρονομιά και η επιρροή της εδραιώνονται και αποδίδουν καρπούς – καθοδηγούμενη από το ίδιο πνεύμα που ενέπνευσε το KAIZEN: τη συνεχή βελτίωση και την ακούραστη επιδίωξη της προόδου.

Με το βλέμμα της στραμμένο σταθερά στο μέλλον, παραμένει αφοσιωμένη στο να σπάει τα όρια, να αναδιαμορφώνει το underground και να ανοίγει τον δρόμο για τη νέα γενιά δημιουργικών φωνών.

METAMAN

Ο METAMAN είναι Αθηναίος παραγωγός και συνιδρυτής της δισκογραφικής WonTon Records. Εμφανίστηκε δισκογραφικά το 2020 με το LP «ΙΡΙΝΑ», που περιλάμβανε μια συνεργασία με τη Λένα Πλάτωνος στο ομώνυμο κομμάτι και το οποίο περιλήφθηκε σε πολλές λίστες με τα κορυφαία ελληνικά άλμπουμ της χρονιάς. Η εμμονή του με τα αναλογικά συνθεσάιζερ, τις ατέρμονες εναλλαγές συγχορδιών και τις αφηγήσεις της αστικής καθημερινότητας συνεχίστηκαν στο δεύτερο LP του, «Ματαίωση» (2022). Επέστρεψε στα τέλη του 2024 με το άλμπουμ “METAMAN Vs Dr Rave”, από την Inner Ear Records. Στο τελευταίο του LP μετέφερε εμπειρίες από την επιμέλειά του στο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2024 και από την επικοινωνία που αναπτύσσει με το κοινό στις ζωντανές του εμφανίσεις, μια και χαρακτηρίστηκε ως η πιο εξωστρεφής και ποπ δουλειά του μέχρι σήμερα. Οι ζωντανές του εμφανίσεις διαφοροποιούνται, καθώς βασίζονται στα συνθεσάιζερ του εκάστοτε άλμπουμ και κινούνται ανάμεσα στο υπνωτιστικό trip hop και το acid rave, φιλοξενώντας διαφορετικούς καλεσμένους κάθε φορά για να αφηγηθούν τις ιστορίες τους.

pink.wav

Η pink.wav είναι DJ και καλλιτέχνιδα με έδρα την Αθήνα. Εξερευνά τον ήχο ως μέσο για μια κοινή εμπειρία, ενώ τα σετ της κινούνται με άνεση σε διαφορετικά μουσικά είδη, με οδηγό τον ρυθμό, τα βαθιά μπάσα και τα περίτεχνα breaks. Τα μιξ της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες πλατφόρμες, ενώ παράλληλα διατηρεί και τη δική της εκπομπή στο STEGI.RADIO.