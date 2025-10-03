Τι κάνεις όταν ο θάνατος είναι ο μόνος τρόπος να επιζήσεις; Πριν από χρόνια, μια κοπέλα βρέθηκε παραμονές γιορτών σ’ ένα απομονωμένο σπιτάκι στο Δάσος της Φραγκονίας. Κι εκεί, ένας ψυχοπαθής έφτιαξε μαζί της ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο φρίκης. Μια μητέρα σκαλίζει τώρα εκείνη την παλιά ιστορία, για να σώσει το δικό της παιδί. Ένα αινιγματικά σφραγισμένο παρελθόν, ένας αγώνας για ζωή και ένα ημερολόγιο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ανοίξει.

Ο Γερμανός συγγραφέας Σεμπάστιαν Φίτζεκ επιστρέφει στην Ελλάδα, έναν χρόνο μετά την τελευταία επίσκεψη του στη χώρα μας, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του «Το Κορίτσι του Ημερολογίου» (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Ειρήνη Γεούργα) -στα βιβλιοπωλεία 8 Οκτωβρίου.

Advertisement

Advertisement

Ο πρώτος Γερμανός συγγραφέας που τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας το 2017, τα βιβλία του οποίου κυκλοφορούν σε 37 χώρες και ξεπερνούν σε πωλήσεις τα 19 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς, ενώ πολλά έχουν διασκευαστεί για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Καλεσμένος των 60ών Δημητρίων, ο Γερμανός συγγραφέας θα «ανακριθεί» στις 20 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του κοινού από τον Αλέξανδρο Μυροφορίδη, διδάκτορα Δημιουργικής Γραφής, μελετητή της μυθοπλασίας μυστηρίου και συντονιστή της Λέσχης Ανάγνωσης Αστυνομικής Λογοτεχνίας Φεντόρα.

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, καταφθάνει στην Αθήνα. Με τον συγγραφέα θα συζητήσουν η Μυρτώ Κάζη και ο Ηλίας Φουντούλης, ενώ τη βραδιά θα ντύσει μουσικά η Ναταλί Ντογάντζη. Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό, ενώ ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του νέου του βιβλίου.

Ο Sebastian Fitzek (γενν. 1971) είναι ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ στη Γερμανία. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Η θεραπεία, κυκλοφόρησε το 2006 κι έγινε αμέσως best seller. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία του: Το δέμα (Βραβείο Κοινού στα Βραβεία Public 2019 για το Καλύτερο Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα), Η θεραπεία, Η θέση 7Α, Το πείραμα, Ο τρόφιμος, Μαθήματα νεκροψίας, Πείραμα μνήμης, Τα ψάρια που σκαρφαλώνουν στα δέντρα, Αναλφάβητος, Μάτια I: Ο Συλλέκτης, Μάτια ΙΙ: Ο Κυνηγός, Το τελεσίγραφο, Επιβάτης 23 και Mimik.

Info

Θεσσαλονίκη:

Advertisement

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ώρα 19:00

Κινηματογράφος Ολύμπιον, είσοδος δωρεάν με Δελτία εισόδου μέσω more.com.

Αθήνα:

Advertisement

Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ώρα 19:30

Gazarte, Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη εδώ!



Σημείωση: Σε περίπτωση εξάντλησης των δωρεάν δελτίων εισόδου, η προσέλευση στους χώρους των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, βάσει των διαθέσιμων θέσεων που ενδέχεται να προκύψουν από ακυρώσεις ή μη προσέλευση.

Advertisement