Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για την 3η σεζόν του «The Diplomat», με πρωταγωνιστές τους Κέρι Ράσελ και Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου.

Ο νέος κύκλος οκτώ επεισοδίων ακολουθεί την Κέιτ Γουάιλερ, πρέσβη των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ενώ δείχνει να αποδέχεται την πρόκληση να αναλάβει τη θέση του Αντιπροέδρου, κατηγορεί την νυν Αντιπρόεδρο Γκρέις Πεν -στον ρόλο η βραβευμένη με επτά Emmy, Άλισον Τζάνι– ότι βρίσκεται πίσω από την αιφνίδια επίθεση που δέχτηκε ένα βρετανικό αεροπλανοφόρο στον Περσικό Κόλπο (με την οποία και άρχισε η σειρά).

Ο δεύτερος κύκλος έκλεισε με την είδηση θανάτου του Προέδρου των ΗΠΑ (Μάικλ ΜακΚιν), ενώ στο τρέιλερ μαθαίνουμε ότι, εκείνη την ώρα ο Πρόεδρος μιλούσε στον τηλέφωνο με τον επίσης διπλωμάτη, πρώην πρέσβη, Χαλ Γουάιλερ (Ρούφους Σιούελ), σύζυγο της Κέιτ.

Εντωμεταξύ, η Γκρέις Πεν ορκίζεται Πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, έχει ήδη πληροφορηθεί ότι ο Χαλ έλεγε στον Πρόεδρο πως έχει ένα «αδίστακτο» πρόσωπο στο πλευρό του, υπαινισσόμενος την εμπλοκή της στην οργάνωση της επίθεσης στο βρετανικό πλοίο.

Παρά την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Βρετανίας -«καμία συμμαχία δεν διαρκεί για πάντα»- , ο Χαλ θέλει να δει την Κέιτ στην αντιπροεδρία. Όπως της λέει, «Θα είσαι στον Λευκό Οίκο, παρακολουθώντας τι κάνει η Πεν ανά πάσα στιγμή». Ομως, εκείνη αισθάνεται διαφορετικά.

«Η Κέιτ αναλαμβάνει έναν ρόλο που δεν ήθελε ποτέ, με μια ελευθερία που δεν περίμενε ποτέ, μια ολοένα και πιο περίπλοκη φιλία με τον ΥΠΕΞ της Βρετανίας Όστιν Ντένισον και έναν περίεργο δεσμό με τον Πρώτο Κύριο Τοντ Πεν». Ο τέταρτος κύκλος έχει ήδη πάρει το πράσινο φως.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter