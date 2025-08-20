Ο Κέβιν Κόστνερ απάντησε στην αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του κασκαντέρ της ταινίας «Horizon: An American Saga – Chapter 2», η οποία ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση, συγκατάθεση ή την υποχρεωτική παρουσία συντονιστή οικειότητας.

Σε αίτηση απόρριψης της αγωγής που κατέθεσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζει τη μήνυση για παραβίαση σύμβασης, η οποία κατατέθηκε τον περασμένο Μάιο από τη βασική κασκαντέρ της ταινίας Ντέβιν ΛαΜπέλα, ως «κατάφωρο ψέμα» που «σχεδιάστηκε μέσω ψευδών δηλώσεων και εντυπωσιοθηρικής γλώσσας, για να βλάψει τη φήμη μου».

Ο πρωταγωνιστής επιδιώκει απόρριψη ή περιορισμό της μήνυσης βάσει των αντι-Slapp νόμων, που προστατεύουν από αγωγές εκφοβισμού.

Η ΛαΜπέλα, stunt της πρωταγωνίστριας Έλλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023, ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Τζούλιετ βιάζεται, μια μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνή βιασμού βάσει σεναρίου, στην οποία ένας διαφορετικός χαρακτήρας βιάζει τη Τζούλιετ. Η Χαντ αρνήθηκε να παίξει τη σκηνή και η ΛαΜπέλα φέρεται να κλήθηκε στη συνέχεια στο πλατό χωρίς να γνωρίζει ότι η Χαντ είχε αρνηθεί και αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η ΛαΜπέλα δεν είχε προειδοποιηθεί ότι ένας νέος άνδρας ηθοποιός θα την ακινητοποιούσε και θα της ανέβαζε «βίαια» τη φούστα. Η ΛαΜπέλα ισχυρίζεται ότι ο Κόστνερ της είπε να «ξαπλώσει» προτού δώσει οδηγίες στον ηθοποιό «να πραγματοποιήσει επανειλημμένα μια βίαιη προσομοίωση βιασμού», ενώ ο ίδιος «πειραματιζόταν με διαφορετικές λήψειςς της σκηνής».

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι η σκηνή παραβίασε τα συμβατικά πρωτόκολλα που διαπραγματεύτηκε το Σωματείο Sag-Aftra, τα οποία ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση και συναίνεση 48 ώρες πριν, για σκηνές που περιλαμβάνουν γυμνό ή προσομοίωση σεξ. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο υπεύθυνος οικειότητας της ταινίας δεν ήταν παρών, όπως ορίζεται από το συμβόλαιο της Χαντ το οποίο ισχύει και για την ΛαΜπέλα ως αντικαταστάτριά της.

Σε συμπληρωματική κατάθεση που δόθηκε τον Ιούνιο, η συντονίστρια οικειότητας στην ταινία Σελέστ Τσάνεϊ, στήριξε την εκδοχή της ΛαΜπέλα και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μη προγραμματισμένη, απροειδοποίητη σκηνή βίαιου βιασμού» που «επιβλήθηκε απροσδόκητα στους ηθοποιούς και τους επαγγελματίες κασκαντέρ».

Η δήλωση του Κόστνερ σκιαγραφεί μια διαφορετική εικόνα. Η μακροσκελές κατάθεση ξεκινά με ένα μήνυμα της ΛαΜπλέλα προς τον προϊστάμενό της εννέα ημέρες μετά το φερόμενο περιστατικό: «Σας ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες εβδομάδες! Σας εκτιμώ πολύ! Έμαθα τόσα πολλά και σας ευχαριστώ και πάλι. Χαίρομαι πολύ που όλα πήγαν καλά. Καλό υπόλοιπο γυρισμάτων και ναι, τα λέμε σύντομα!».

«Δεν υπήρχε θυμός ή δυσαρέσκεια, μόνο ενθουσιασμός και ευγνωμοσύνη», αναφέρει η κατάθεση του δικηγόρου του Κόστνερ, Μάρτι Σίνγκερ.

«Η πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται από την ένορκη κατάθεση δώδεκα βετεράνων μελών του συνεργείου με προσωπική γνώση των γεγονότων, φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο του εν λόγω πλάνου και τα ίδια τα λόγια της ΛαΜπέλα, είναι ότι η οπορτουνιστική και χυδαία αγωγή της ΛαΜπέλα είναι εξίσου φανταστική με την ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης».

Ο ισχυρισμός για σκηνή βιασμού εκτός σεναρίου, χαρακτηρίζεται από τον Κόστνερ «καταφανώς ψευδής».

Η ΛαΜπέλα αναφέρει στην αγωγή ότι παραπονέθηκε σε συναδέλφους της για την εμπειρία, αλλά ένιωσε ότι «έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται και να διατηρήσει μια επαγγελματική στάση», καθώς η παραγωγή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Ζητά αποζημίωση για διατάραξη της καριέρας της και «μόνιμο τραύμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει για τα επόμενα χρόνια». Μεταξύ άλλων, ζητά επίσης από το δικαστήριο την παρουσία συντονιστή οικειότητας στο πλατό για όλες τις μελλοντικές ταινίες του Κόστνερ.

Ο Κόστνερ άφησε τον εξαιρετικά καλά αμειβόμενο ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά Yellowstone για να γυρίσει το Horizon, που όπως έχει δηλώσει, είναι ένα προσωπικό του όνειρο.

Με πληροφορίες από Guardian

