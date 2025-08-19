Σύμφωνα με τον Ίαν ΜακΚέλεν, στην νέα ταινία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών με τίτλο «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», θα επιστρέψουν γνώριμα και αγαπημένα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια ενός πάνελ «LOTR», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του event For Love of Fantasy στο Λονδίνο, την Κυριακή, ο Ίαν ΜακΚέλεν -ο οποίος υποδύθηκε τον ισχυρό μάγο Γκάνταλφ στις τριλογίες «Lord of the Rings» και «The Hobbit-», δήλωσε ότι θα δούμε τον Γκάνταλφ και τον Φρόντο στο The Hunt for Gollum.

«Άκουσα ότι θα υπάρξει μια άλλη ταινία που θα διαδραματίζεται στη Μέση Γη και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάιο. Θα σκηνοθετηθεί από τον Γκόλουμ [σ.σ. τον Άντι Σέρκις, που υποδύθηκε το Γκόλουμ] και όλα είναι γύρω από το Γκόλουμ», είπε ο ΜακΚέλεν για το The Hunt for Gollum.

«Θα σας πω δύο μυστικά για το κάστινγκ: υπάρχει ένας χαρακτήρας στην ταινία που ονομάζεται Φρόντο και υπάρχει ένας άλλος χαρακτήρας που ονομάζεται Γκάνταλφ. Εκτός από αυτό, τα χείλη μου είναι σφραγισμένα!», πρόσθεσε ο εξαιρετικός Βρετανός ηθοποιός.

Ο ΜακΚέλεν δεν δήλωσε ρητά ότι θα υποδυθεί τον Γκάνταλφ ή αν ο Ελάιτζα Γουντ θα επανέλθει στον ρόλο του ως Φρόντο. Ωστόσο, ο Γουντ ήταν παρών στην εκδήλωση, όπως και άλλοι πρωταγωνιστές του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», μεταξύ των οποίων οι Σον Άστιν, Ντόμινικ Μόναχαν, Μπίλι Μπόιντ και Τζον Ρις-Ντέιβις.

Το «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2027, παρότι αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2026. Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει ο σκηνοθέτης της αρχικής τριλογίας «LOTR», Πίτερ Τζάκσον.

Με πληροφορίες από Variety