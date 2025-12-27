Με τη πιο θερμή υποδοχή ξεκίνησε ο «Μισάνθρωπος» του Θεσσαλικού Θεάτρου αφού όλες οι παραστάσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων είναι sold out. Με την 160 θέσεων κεντρική σκηνή «Κώστας Τσιάνος» να είναι γεμάτη κάθε βράδυ, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, παρουσιάζοντας την πιο δημοφιλή, αλλά και την πιο πικρή κωμωδία του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Ο «Μισάνθρωπος» του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, έργο αφιερωμένο στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρος από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Advertisement

Advertisement

Τον ομώνυμο ρόλο αναλαμβάνει ο Γεράσιμος Γεννατάς. Μαζί του επί σκηνής οι Στεφανία Καραγιάννη, Στάθης Κόκκορης, Αστέρης Κρικώνης, Μαρσέλα Λένα, Νάντια Μαργαρίτη.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου και στο πλαίσιο ενός διευρυμένου καλλιτεχνικού προγραμματισμού ενισχυμένης εξωστρέφειας, η νέα παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ταξιδέψει για να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 8 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο «Φιλίπ».

Παρίσι. 1666. Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.

Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.

Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση. Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.

Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.

Advertisement

Ο Μισάνθρωπος. Ή αλλιώς, ‘ο μελαγχολικός ερωτευμένος’, όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή. Ένα έργο καθρέφτης, μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Μιας κοινωνίας βυθισμένης στον ίδιο της τον εαυτό. Στη σπουδαία αυτή κωμωδία η υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατίας, δίνει τον πικρό τόνο, καθώς ο Μολιέρος στηλιτεύει για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και σε βάθος τα ελαττώματα και τα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Ο καλός υπόκοσμος των αυλικών, των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των ψευτοποιητών, της πολιτικής, της εξουσίας και της εκκλησίας αποκαλύπτεται με τον πιο απολαυστικό αλλά και φαρμακερό τρόπο.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιάγκος Ανδρεάδης

Advertisement

Πρωτότυπη έμμετρη διασκευή: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Advertisement

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Advertisement

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Advertisement

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Advertisement

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Γεωργία Απαλοδήμα

Promo Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Καστανάρας

Βίντεο τρέιλερ: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Διανομή (αλφαβητικά)

Άλκηστος: Γεράσιμος Γεννατάς

Ελιάνθη: Στεφανία Καραγιάννη

Ορόντης: Στάθης Κόκκορης

Φιλήντας: Αστέρης Κρικώνης

Αρσινόη: Μαρσέλα Λένα

Σελιμένη: Νάντια Μαργαρίτη