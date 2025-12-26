Λίγο προτού αποχαιρετήσουμε το 2025, τρεις από τους κορυφαίους Ιταλούς τενόρους της γενιάς τους, οι αγαπημένοι στο ελληνικό κοινό Evans Tonon, Luca Sala και Bruno Almeida, επιστρέφουν στην Αθήνα για δύο εορταστικές βραδιές, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Με δεκατρία χρόνια διεθνούς πορείας, δύο επιτυχημένα άλμπουμ (That’s Amore – 2012 και Viva la Vita – 2014), συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες της όπερας και εκατοντάδες συναυλίες ανά τον κόσμο, οι Italian Tenors έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν που συνδυάζει την κλασική όπερα με την ιταλική ποπ.

Από το συγκινητικό Caruso του Lucio Dalla έως το Con Te Partirò και το αθάνατο Volare, οι Italian Tenors ερμηνεύουν αγαπημένα ιταλικά τραγούδια και διάσημες άριες της όπερας, σε μια παράσταση που αποπνέει την ομορφιά, τη ζωντάνια και τη μελωδία της Ιταλίας.

Όπως λένε οι ίδιοι: «Η μουσική μας είναι ένα ταξίδι στις ομορφιές και στις αντιφάσεις της Ιταλίας. Από τον Morricone στον Tozzi, από το Caruso στο Volare. Το Viva la Vita είναι το σύνθημά μας – γιατί αγαπάμε τη ζωή όπως κι αν έρχεται: όμορφη, τρυφερή, προκλητική, ρομαντική, συναρπαστική. Αυτή είναι η Ιταλία, αυτή είναι η μουσική μας».