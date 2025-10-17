Με σημείο συνάντησης το Καλλιμάρμαρο και αφετηρία το βιβλίο του Ξενοφώντα Φιλέρη, «Οι σαλταδόροι του Βύρωνα» (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2005), οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε γνωστά τοπόσημα της Αθήνας που συνδέονται με ηρωικά κατορθώματα των μικρών σαλταδόρων-εφήβων και παιδιών που ρίχτηκαν στη μάχη της Αντίστασης την περίοδο της γερμανικής κατοχής.

Η διαδρομή, η οποία παρουσιάζεται από την Ειρήνη Πυρπάσου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος, επιχειρεί να αναδείξει μια λιγότερο γνωστή, αλλά εξίσου σημαντική, πτυχή της Αντίστασης και τους αφανείς ήρωες που έδρασαν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας.

Advertisement

Advertisement

Info

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Ώρα προσέλευσης: 9:45

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο, 210 3418058, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Αγγ. Γέροντα 6, 10558 Αθήνα

Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr