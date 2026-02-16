Αναλυτικότερα:

«Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από τις φορεσιές της Χίου»

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 (ώρα 10:30), θα πραγματοποιηθεί δημιουργικό εργαστήρι για ενήλικες, με τίτλο «Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από τις φορεσιές της Χίου», στο κτήριο του Ιδρύματος στον Ταύρο. Με την καθοδήγηση της εικαστικού Δέσποινας Ανδρέου, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μάσκες από ανακυκλώσιμα υλικά, αντλώντας έμπνευση από τα χρώματα, τα μοτίβα και την αισθητική των παραδοσιακών χιώτικων φορεσιών. Βελούδινα υφάσματα, πολύχρωμες λεπτομέρειες και ευφάνταστοι συνδυασμοί υλικών θα μεταμορφωθούν σε πρωτότυπες μάσκες, έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν σε κάθε αποκριάτικη γιορτή.

Για κρατήσεις, μπορείτε να στείλετε email, στη διεύθυνση [email protected], γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 20 πρώτοι θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους.

«Μασκαράδες και πολίται, στις κολόνες να βρεθείτε-Απόκριες στην παλιά Αθήνα»

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 (ώρα 10:00), οργανώνεται περίπατος στο κέντρο της Αθήνας, για οικογένειες με παιδιά, ηλικίας 8 ετών και άνω, με σημείο συνάντησης τους Στύλους του Ολυμπίου Διός (ώρα προσέλευσης 9:45). Με την καθοδήγηση της Ειρήνης Πυρπάσου, υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια εικόνα της αποκριάτικης Αθήνας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Ο πίνακας ποιου ζωγράφου θα είναι οδηγός σε αυτόν τον περίπατο; Σε ποια ξενοδοχεία και σε ποιες οικίες των Αθηνών δίνονταν δεξιώσεις μασκαράδων; Ποια η διαφορά ανάμεσα στο μπαλ κοστιμέ και στο μπαλ καλικό; Ποιος ήταν «ο ποιητής του κάρρου»; Παρήλαυναν καμήλες στους δρόμους της αποκριάτικης Αθήνας; Οι απαντήσεις θα δοθούν το τελευταίο Σάββατο των Αποκριών.

Για κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο, 210 3418058, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Η συμμετοχή στις δράσεις δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3739651-3739552 | www.piop.gr