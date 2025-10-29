Ο συνθέτης και μαέστρος Γιώργος Νιάρχος απεβίωσε το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Την απώλεια ανακοίνωσε η σύζυγος του, σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, με ανάρτηση της στα social media.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο. Η κηδεία του, για όσους θέλουν να τον τιμήσουν, θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς, στις 13:00».

Ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα και στη Βιέννη (Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας.

Είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις ελληνικές συμμετοχές στο διαγωνισμό της Eurovision, ενώ είχε διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει μουσικές παραστάσεις -“Hello Dolly”,”Εύθυμη Χήρα”, “Μάλα”, “Γυναικών Πάθη” με χορικά του Ευριπίδη) και είχε διευθύνει συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σ’ όλη την Ελλάδα.

Είχε εμφανίσεις σε φεστιβάλ και είχε δώσει συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως μεταξύ άλλων στο Μόντρεαλ με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και στην Όπερα της Αλεξάνδρειας παρόντος του Πατριάρχου Θεόδωρου Β’, στη Βιέννη όπου και ερμήνευσε στο πιάνο σε πρώτη εκτέλεση το «Valse D» που συνέθεσε εις μνήμην του Νικολάου Δούμπα, μεγάλου έλληνα χορηγού που έζησε στη Βιέννη (1830‐1900).