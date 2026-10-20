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Ο γαλλοκαναδός πιανίστας Αλαίν Λεφέβρ, φημισμένος για τις «ηλεκτρισμένες» ερμηνείες του και αγαπημένος στο αθηναϊκό κοινό εδώ και χρόνια, συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον μαέστρο Καρλ Σαιν Κλαιρ, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική που γεφύρωσε δύο κόσμους: αυτόν της τζαζ και αυτόν της μεγάλης συμφωνικής παράδοσης.

Ο Τζορτζ Γκέρσουιν ήταν ο πρώτος που τόλμησε να φέρει την ενέργεια και την αυθορμησία της τζαζ μέσα στην αίθουσα συναυλιών -και το έκανε με αριστουργηματικό τρόπο. Το Κοντσέρτο για πιάνο σε φα και η θρυλική Rhapsody in Blue παραμένουν έως σήμερα έργα-σύμβολα της αμερικανικής μουσικής ταυτότητας: ζεστά, αισθησιακά, γεμάτα ρυθμό και ελευθερία.

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Ο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν συνέχισε αυτόν τον δρόμο με τον δικό του τρόπο: οι Συμφωνικοί χοροί από το West Side Story είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ορχηστρικά έργα του 20ού αιώνα, που κάθε φορά που ακούγονται θυμίζουν γιατί η μουσική μπορεί να αγγίζει τα πάντα.

Πρόγραμμα

Leonard Bernstein (1918-1990)

Slava! Μια πολιτική εισαγωγή για ορχήστρα

George Gershwin (1898-1937)

Κοντσέρτο για πιάνο σε φα

«I Got Rhythm»

«Rhapsody in Blue»

Leonard Bernstein (1918-1990)

Συμφωνικοί χοροί από το West Side Story

Συντελεστές

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Μουσική διεύθυνση Carl St. Clair

Πιάνο Alain Lefèvre

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

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