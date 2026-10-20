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Η έκθεση θα περιλαμβάνει περισσότερα από 125 έργα, συμπεριλαμβανομένων πινάκων και σχεδίων που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σημαντικά δημιουργήματα, όπως ο «Όρκος των Βατάβων» και η «Βηθσαβεέ στο λουτρό», που αναδεικνύουν την προσωπική και τολμηρή ερμηνεία του καλλιτέχνη.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στις 7 Νοεμβρίου 2027 και θα μεταφερθεί στο Λούβρο τον Μάρτιο του 2028.

Τα εκθέματα αναδεικνύουν πώς ο Ρέμπραντ μεταμόρφωσε ιστορικά και μυθολογικά πρότυπα σε εικόνες με έντονο ψυχολογικό βάθος και συναισθηματική αμεσότητα.

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Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη διοργάνωση μίας μεγάλης έκθεσης για τον Ρέμπραντ που θα φωτίζει τη δημιουργική σχέση του Ολλανδού ζωγράφου με την αρχαιότητα και θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά στις ΗΠΑ σημαντικά έργα του.

Πώς συνομιλεί ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους του Χρυσού Αιώνα της ολλανδικής τέχνης με τον αρχαίο κόσμο; Και πώς μεταπλάθει τις ιστορίες, τους μύθους και τα καλλιτεχνικά πρότυπα του παρελθόντος σε εικόνες που μιλούν με αμεσότητα στον θεατή του δικού του καιρού; Σε αυτά τα ερωτήματα φιλοδοξεί να απαντήσει η έκθεση Rembrandt and the Ancients («Ο Ρέμπραντ και οι αρχαίοι»), που συνδιοργανώνουν το Met και το Μουσείο του Λούβρου.

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Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στο Met στις 7 Νοεμβρίου 2027 και θα διαρκέσει έως τις 6 Φεβρουαρίου 2028, προτού μεταφερθεί στο Λούβρο, όπου θα παρουσιαστεί από τις 22 Μαρτίου έως τις 3 Ιουλίου 2028.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκθεση του Met αφιερωμένη στον Ρέμπραντ εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια, αλλά και για την πρώτη ολοκληρωμένη μουσειακή μελέτη της δημιουργικής σχέσης του με την αρχαιότητα και την καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Περισσότερα από 125 έργα θα συγκεντρωθούν στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων περίπου 70 πίνακες, χαρακτικά και σχέδια του Ρέμπραντ, αρκετά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δίπλα τους θα εκτεθούν αρχαία και αναγεννησιακά έργα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εικαστικής του αντίληψης. Η συνύπαρξη αυτών των αντικειμένων επιτρέπει να εξεταστεί όχι μόνο η γνώση του ζωγράφου για την αρχαιότητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο την επανερμήνευσε, μεταφέροντας τα θέματά της στο δικό του καλλιτεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η αρχαιότητα ως διαρκής πηγή έμπνευσης

Ο Ρέμπραντ βαν Ράιν (1606-1669) έζησε σε μια εποχή μεγάλου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο κόσμο. Στην Ολλανδική Δημοκρατία του 17ου αιώνα, και ιδιαίτερα στο κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ, εμπλουτίζονταν οι συλλογές αρχαίων έργων τέχνης, παρουσιάζονταν θεατρικά έργα με θέματα από την αρχαιότητα και κυκλοφορούσαν ολλανδικές μεταφράσεις αρχαίων κειμένων.

Παράλληλα, η διεύρυνση των εμπορικών και πολιτισμικών επαφών, καθώς και οι εξελίξεις στην επιστήμη και τη φιλοσοφία, διαμόρφωναν νέες αντιλήψεις για τον κόσμο και έθεταν υπό επανεξέταση την αυθεντία της αρχαίας σοφίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ρέμπραντ δεν αντιμετώπισε την αρχαιότητα ως ένα αμετάβλητο πρότυπο προς μίμηση. Αντίθετα, προσέγγισε τις ιστορίες και τις μορφές της με προσωπικότητα και ελευθερία, αξιοποιώντας τες για να εκφράσει προβληματισμούς που αφορούσαν και τη δική του εποχή.

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Όπως επισημαίνει το Smithsonian Magazine, η δημιουργική του φαντασία αντλούσε από ένα ευρύ φάσμα πηγών, από την ελληνική μυθολογία έως τη βιβλική παράδοση. Το ενδιαφέρον της έκθεσης έγκειται ακριβώς σε αυτή τη συνάντηση του μακρινού παρελθόντος με την ανθρώπινη εμπειρία: στα έργα του Ρέμπραντ, οι ήρωες και οι ηρωίδες δεν παραμένουν απόμακρες, εξιδανικευμένες μορφές, αλλά αποκτούν σωματικότητα, ψυχολογικό βάθος και συναισθηματική αμεσότητα.

Η Βηθσαβεέ και η δραματικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα που θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγεται η Βηθσαβεέ στο λουτρό, κρατώντας την επιστολή του βασιλιά Δαβίδ (Bathsheba Holding King David’s Letter), του 1654, από τις συλλογές του Λούβρου.

Ο πίνακας παρουσιάζει τη βιβλική Βηθσαβεέ τη στιγμή που κρατά την επιστολή του βασιλιά Δαβίδ, ο οποίος την έχει καλέσει κοντά του. Η συνάντηση αυτή θα οδηγήσει σε μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων, καθώς ο Δαβίδ θα επιδιώξει να καλύψει τη σχέση τους προκαλώντας τον θάνατο του συζύγου της, Ουρία.

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Ο Ρέμπραντ απομακρύνεται από μια απλή αφηγηματική αναπαράσταση του βιβλικού επεισοδίου και επικεντρώνεται στη μορφή και στην ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας. Το γυμνό σώμα της αναδύεται από το σκοτάδι, λουσμένο σε ένα απαλό, εσωτερικό φως, ενώ η στάση της και η έκφρασή της υποβάλλουν μια ένταση που δεν εξαντλείται σε μία μόνο ερμηνεία. Η δραματικότητα δεν προκύπτει από μια θεαματική χειρονομία, αλλά από τη σιωπή, την ακινησία και την αίσθηση μιας κρίσιμης στιγμής.

Ρέμπραντ «Η Βηθσαβεέ στο λουτρό, κρατώντας την επιστολή του βασιλιά Δαβίδ» (1654) – Πηγή φωτογραφίας Λούβρο

Στην έκθεση, ο πίνακας θα παρουσιαστεί μαζί με ένα αρχαίο ρωμαϊκό ανάγλυφο από το Palazzo Altemps της Ρώμης, καθώς και με συναφή χαρακτικά. Το ανάγλυφο συνδέεται με την εικονογραφική έμπνευση του Ρέμπραντ για τη σκηνή, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία να εξεταστεί πώς ο ζωγράφος μελετούσε παλαιότερα έργα και τα μετέφερε στη δική του εικαστική γλώσσα.

Ο όρκος των Βατάβων: Η αρχαία ιστορία ως πολιτική πράξη

Ένα ακόμη σημαντικό έκθεμα είναι ο μνημειακός πίνακας Ο Όρκος των Βατάβων (Oath of the Batavians), περίπου του 1661, ο οποίος θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δάνειο από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Στοκχόλμη. Το έργο είναι επίσης γνωστό με τον τίτλο Η συνωμοσία του Κλαύδιου Κιβίλι (The Conspiracy of Claudius Civilis).

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Η σύνθεση αναφέρεται σε ένα επεισόδιο που αφηγείται ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος στις Ιστορίες του. Ο Κλαύδιος Κιβίλις, μονόφθαλμος αρχηγός των Βατάβων, ορκίζει τους συντρόφους του να εξεγερθούν εναντίον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τα έτη 69–70 μ.Χ. Οι πολεμιστές επισφραγίζουν τη δέσμευσή τους με τα ξίφη τους, σε μια σκηνή που συνδυάζει την ιστορική αφήγηση με την ένταση μιας συλλογικής πολιτικής απόφασης.

Ρέμπραντ, «Ο Αριστοτέλης με την προτομή του Ομήρου» (Aristotle with a Bust of Homer), έργο του 1653 – Φωτογραφία wikimedia commons

Ο Ρέμπραντ προσεγγίζει το επεισόδιο με τρόπο που υπερβαίνει την εξιδανικευμένη αναπαράσταση της αρχαίας ιστορίας. Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από ωμή εκφραστικότητα και έντονη δραματικότητα, ενώ η ίδια η πράξη του όρκου αποκτά μια σχεδόν τελετουργική διάσταση. Η αρχαιότητα λειτουργεί εδώ ως πεδίο διερεύνησης ζητημάτων εξουσίας, πίστης, αντίστασης και συλλογικής ταυτότητας -θεμάτων που μπορούσαν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία και για την ολλανδική κοινωνία του 17ου αιώνα.

Ένας Old Master με απροσδόκητα σύγχρονη ματιά

Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται επίσης η Γυναίκα που λούζεται σε ρυάκι (Woman Bathing in a Stream), από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, καθώς και ο περίφημος Αριστοτέλης με την προτομή του Ομήρου (Aristotle with a Bust of Homer), έργο του 1653 που ανήκει στη συλλογή του Met. Το τελευταίο είχε παραχωρηθεί για δανεισμό πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

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Η παρουσία τέτοιων έργων αναδεικνύει το εύρος της σχέσης του Ρέμπραντ με την αρχαιότητα: από τη μυθολογική αφήγηση και τη βιβλική ιστορία έως τη φιλοσοφία και την αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής.

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Η έκθεση θα περιλαμβάνει ακόμη σπάνια σχέδια, μεταξύ των οποίων μελέτες ρωμαϊκών προτομών, καθώς και έργα που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης επεξεργαζόταν αρχαία θέματα μέσα από διαφορετικές τεχνικές.

«Η ενασχόληση του Ρέμπραντ με την αρχαιότητα έλαβε ποικίλες και εξαιρετικές -ακόμη και τολμηρές- δημιουργικές μορφές», σημειώνει η Τζοάνα Σιρς Σάιντενσταϊν, συν-επιμελήτρια της έκθεσης και επιμελήτρια στο Τμήμα Σχεδίων και Χαρακτικών του Met. Όπως επισημαίνει, ενώ σήμερα ο ζωγράφος συνδέεται στενά με την παράδοση και θεωρείται ένας από τους κατεξοχήν Old Masters, το έργο του ήταν στην εποχή του εντυπωσιακά πρωτοποριακό: ανθρώπινο, οικείο, ακόμη και ωμά άμεσο ως προς τον νατουραλισμό και τη συναισθηματική του δύναμη.

Ο Ρέμπραντ, προσθέτει η ίδια, δεν αρκούνταν στις καθιερωμένες προσδοκίες. Χρησιμοποίησε τα θέματα της αρχαιότητας για να διευρύνει τα όρια τόσο της καλλιτεχνικής έκφρασης όσο και της κοινωνικής σκέψης.

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Αυτή ακριβώς τη δημιουργική ελευθερία φιλοδοξεί να αναδείξει η έκθεση Όχι απλά έναν ζωγράφο που γνώριζε σε βάθος το παρελθόν, αλλά έναν καλλιτέχνη που το μετέτρεψε σε ζωντανό υλικό για να εξερευνήσει τις αντιφάσεις, τα πάθη και την ευαλωτότητα του ανθρώπου. Στα έργα του, οι αρχαίοι μύθοι και οι ιστορικές μορφές δεν διατηρούνται ως μακρινά κατάλοιπα μιας ένδοξης εποχής· μεταπλάθονται σε εικόνες βαθιά ανθρώπινες, που εξακολουθούν να συνομιλούν με το παρόν.

Με πληροφορίες από Artnews, Metropolitan Museum of Art, Smithsonian Magazine