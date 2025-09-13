Η αστή Λίλυ καλεί τον νεαρό χορευτή Μάικλ να της παραδώσει κατ’ οίκον μαθήματα χορού. Μέσα από το βαλς, το σουίνγκ, το τσάρλεστον, το φλαμένγκο, το ροκ εντ ρολ και το τάνγκο, βλέπουμε πώς οι αταίριαστοι φαινομενικά κόσμοι τους έρχονται κοντά.

Με πολύ χιούμορ και με κάθε μάθημα να διακόπτεται από το τηλεφώνημα της ενοχλημένης από τη μουσική γειτόνισσας, η Λίλυ και ο Μάικλ όχι μόνο συμφιλιώνονται, αλλά διαμορφώνουν μια βαθιά ανθρώπινη σχέση ζωής. Σε κάθε συνάντησή τους, οι δύο ήρωες ανοίγουν όλο και πιο πολύ την καρδιά τους, αποκαλύπτοντας τις αγωνίες και τους φόβους τους.

Advertisement

Advertisement

Φωτογραφίες Γιώργος Καπλανίδης

Ξεκίνησαν οι πρόβες για την παράσταση «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες», που ανεβαίνει το φθινόπωρο στο Πτι Παλαί. Το έργο του Ρίτσαρντ Αλφιέρι σκηνοθετεί ο Πέτρος Ζούλιας ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Ρένη Πιττακή και τον Κώστα Βασαρδάνη. Οι συντελεστές της παράστασης συναντήθηκαν για την πρώτη ανάγνωση του έργου που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου.

Ο Πέτρος Ζούλιας σκηνοθέτησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες» πριν από 17 χρόνια (2008). Η Ρένη Πιττακή ερμήνευσε και τότε τον ρόλο της μοναχικής Λίλυ, για τον οποίο ξεχώρισε και επαινέθηκε ιδιαίτερα.

Η δραματική αυτή κομεντί του Ρίτσαρντ Αλφιέρι, που έχει παιχτεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο και έχει αγαπηθεί από το κοινό, αφηγείται την ιστορία δύο μοναχικών και εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, που αναπτύσσουν μία απρόβλεπτη και ιδιαίτερη σχέση.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Advertisement

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Χορογραφία: Σεσίλ Μικρούτσικου

Advertisement

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Παντελής Μάκκας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Advertisement

Παίζουν: Ρένη Πιττακή, Κώστας Βασαρδάνης

Info

Κάθε Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00, στο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

Advertisement

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eksi-mathimata-xorou-se-eksi-ebdomades/

Advertisement